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【農曆新年】港鐵年三十年初二延長往羅湖　年三十本地綫通宵

社會 20:36 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

因應

政府早前公布在年三十（9日）及年初二（11日）會延長羅湖口岸通關，至凌晨2時。港鐵今日（2日）宣布，本地鐵路綫及輕鐵7條路綫，將於年三十及年初二，2日延長東鐵往返羅湖站的過境列車服務，以配合口岸延長通關時間，但落馬洲站不會延長服務。農曆新年期間預計合共增加約1850班車。

港鐵表示，年三十當晚，港鐵所有本地鐵路線（除機場快線及迪士尼線）及輕鐵7條路線均將通宵行駛，當晚午夜12時至翌日清晨6時的列車班次，每班相隔8至15分鐘不等。而機場快綫、迪士尼綫、東鐵綫來往羅湖及落馬洲，以及部份輕鐵路綫則不會通宵行駛。港鐵巴士3條路線亦會延長服務時間。

因應年三十（9日）及年初二（11日）延長羅湖口岸通關至凌晨2時。港鐵今日（2日）宣布，東鐵綫往羅湖服務時間會延長。（港鐵圖片）

因應羅湖口岸延長服務至凌晨2時，年三十及年初二晚，東鐵綫往羅湖方向的尾班車，將於午夜12時56分由金鐘站開出，於約凌晨1時46分到達羅湖站，即於口岸關閉前約14分鐘抵達；往金鐘方向的尾班車，則會於凌晨2時半開出。

港鐵亦會由明日起至年初九，在周末和公眾假期不同時段加密班次，預料農曆新年期間，合共增加約1850班車。

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責任編輯：吳雋妍
 

落馬洲 羅湖 口岸 出入境管制 金鐘 輕鐵 機場 港鐵 巴士 農曆新年

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