【美斯訪港】球王有傷上陣成疑   國際邁阿密領隊：美斯身體有待評估

阿根廷球王美斯領軍的美職聯球隊國際邁阿密，今午(2日)由專機抵港，周日（4日）會與港聯踢表演賽。領隊馬天奴與前鋒蘇亞雷斯傍晚在球隊下榻的香港富麗敦海洋公園酒店舉行的賽前記招，美斯未有出席。

有傳美斯有傷在身，國際邁阿密上仗對沙特阿拉伯球隊艾納斯時，據報美斯只是因為合約問題，才在球賽末段83分鐘落場。馬天奴今日表示，球隊在一系列季前熱身賽，球員難免會有傷疲，要待明天訓練評估每位球員身體狀況，但強調會盡量給球員落場時間。

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蘇亞雷斯被問到與美斯再成為隊友有何感受，蘇亞雷斯說與美斯做隊友多年，已有深厚感情，最重要不只是2人場上關係，而是日常生活中都是好朋友。

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蘇亞雷斯續稱，自己首次來港，在飛機上看到香港地形很美麗，而香港球迷很熱情，並感謝香港球迷歡迎球隊，希望周日會有一場精彩賽事。馬天奴則表示，自己第三次來港，之前都沒有太多時間遊覽，但十分欣賞維港景色。

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記者：蘇文軒