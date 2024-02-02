斥逾千萬拍趙無極紀錄片　蔡冠深出資、女兒蔡頌思出鏡

▲ 蔡冠深與家人出席活動。（趙居逸攝）

慶祝中法建交60周年暨趙無極大師紀錄片全球發佈會，今日在香港故宮文化博物館上演。紀錄片聯合製作人、主要捐資人、全國政協常委蔡冠深透露，今次出資過千萬人民幣，太太和子女亦有現身撑場，其實，今次紀錄片，其女兒、演員蔡頌思亦有角色，且是無償出演。

話說，紀錄片由著名導演姚國强執導，分為浙江、香港、巴黎三個篇章，總長160分鐘，目前已完成浙江篇章的拍攝，預計在今年10月作為兩國建交六十周年的獻上映。據聞該片自啓動以來，得到了中央外事及宣傳部門、浙江省宣傳部、香港中聯辦的高度重視。

▲ 蔡冠深在活動致辭。（主辦方供圖）

拍攝成本為何如此昂貴？蔡冠深說，因為在內地、香港、巴黎拍攝，花費都不少，但當地政府部門幫忙，包括杭州宣傳部，「去到北京、巴黎當地都很多人幫忙，不收錢，如果真的收錢就不得了。」他笑言，這次不是投資是出資，「因為沒有回報。」

蔡頌思無償演出

在紀錄片中，蔡頌思以收藏家身份，探訪趙無極生前的住處，並藉此講述他從杭州學藝到香港歷煉，最終於法國成長為世界級大師的故事。今日發布會，蔡頌思亦有分享其感受，她說，自己從事表演藝術，「所以我在看畫時，感應到畫布就是大師自己心靈的舞臺。他出神入化的色彩、光影，在大師的畫筆揮灑下奔放出他自己的神采，與畫外的觀眾進行精神上的對話和呼應。」據聞，蔡頌思今次是無償演出。

▲ 據聞，蔡頌思今次是無償演出。（主辦方供圖）

被問到女兒表現，蔡冠深大讚「比以前成熟了很多，表現不錯，剛才聽她在台上說話，一點都不怯場，說話都很得體。」

林鄭月娥︰本來不喜歡趙無極 因太多老婆

今日活動，除了中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港公署署理特派員李永勝等出席，前特首林鄭月娥亦獲邀，雖無致辭，但亦突然被點名談談對趙無極的認識。

▲ 前特首林鄭月娥。（主辦方供圖）

林鄭月娥卻，本來不喜歡趙無極，「因為他太多老婆，為甚麼有三個太太？」不過，後來在杭州看過他的展覽後，「他是香港應該非常敬佩的藝術家，因為他體現了怎麼把西方文化跟中國文化交流共融。」林鄭笑說，希望蔡冠深能贊助，把趙的作品拿到香港展出。

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