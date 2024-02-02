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【中法建交60周年】李永勝︰中央堅定支持香港和世界各國深化拓展交往合作

政治 19:47 2024/02/02

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熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港公署署理特派員李永勝、前特首林鄭月娥等，出席發布會。（主辦方供圖）

慶祝中法建交60周年暨《趙無極大師紀錄片》全球發布會，今日在香港故宮文化博物館舉行。活動由中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港公署署理特派員李永勝、駐港國安公署副署長孫青野、前特首林鄭月娥等主禮。特首李家超為活動題詞「中法誼厚、藝文蘊深」。

蔡冠深︰趙無極是中西文明互鑒交融最佳例證

紀錄片聯合製作人及主要捐資人、香港中華總商會會長表示，趙無極從杭州學藝到香港歷煉，最終於法國成長為世界級大師的趙無極，不僅是蜚聲國際的藝術家，更是中法友好、中西文明互鑒交融並且升華的最佳例證。

李永勝致辭時，香港作為國際化大都市，完全有條件、有能力搭建起一座中西各國文化融合發展的大平台。他表示，中央政府堅定支持香港和包括法國在內的世界各國，深化拓展交往合作；也歡迎更多法國政商界人士，到港考察訪問，投資興建；歡迎更多法國民眾來香港旅遊和學習生活，親身感受香港當前安定向好的新氣象，抓住香港由治及興的新機遇，共創紅利。

李永勝表示，中央堅定支持香港和世界各國深化拓展交往合作。（主辦方供圖）

紀錄片料今年10月上映

法國駐港澳總領事Christile DRULHE在致辭中表示，「法國以其豐富的藝術遺產而聞名，長期以來一直是世界各地創意思維的庇護所。趙無極在充滿活力的巴黎藝術圈中找到了慰藉，他在那裏尋求靈感並完善了自己的技能。」

法國駐港澳總領事Christile DRULHE致辭。（主辦方供圖）

據悉，《趙無極大師紀錄片》由導演姚國强執導，分為浙江、香港、巴黎三個篇章，總長160分鐘，目前已完成浙江篇的拍攝，預計今年10月上映。

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記者：趙居逸

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