【應用科學大學】教育局列兩大申請條件　成功申請大學課程可獲優先考慮納入SSSDP

▲ 教育局今日（2日）公布成為應用科學大學的條件。（資料圖片）

去年《施政報告》提出推動本港成立「應用科學大學」，教育局今日（2日）公布成為應用科學大學的兩大條件，包括須取得大學名銜，並「具備抱負、決心、能力和經驗以營辦體現應用科學大學主要特色的院校」。局方同時宣布，將為應用科技大學，在3方面提供財政和配套支援，包括優先考慮將有關大學的合資格課程納入「指定專業／界別課程資助計劃」，並向就讀相關課程學生每年提供5,000至8,000元額外資助。

教育局表示，已委任香港學術及職業資歷評審局為顧問，參考澳洲、加拿大、芬蘭、德國、中國內地、瑞士和英國的經驗，訂立成為應用科學大學的條件，範疇涵蓋管治、管理、質素保證、學習環境及學生支援，以及業界合作和認受性。教育局邀請符合資格的自資專上院校提交申請，並全年接受申請。

應用科學大學申請資格

已取得大學名銜

具備抱負、決心、能力和經驗，以營辦體現應用科學大學主要特色的院校，包括：

具備抱負、成熟程度及能力，開辦屬資歷架構第5級至第7級、結合理論和實踐、提供大量的職場學習和評核、具備靈活的課程設計、收生安排和授課模式，以及獲得業界和專業認可和支持的高層次職業專才教育（職專教育）課程；及

在最少1個獲得學科範圍評審或自我評審資格的應用科學範疇，開辦應用學位課程的經驗，並決心開辦更多應用學位課程。

符合資格院校向教育局遞交的申請，須包含根據成為應用科學大學的條件進行的自我評估，以供評審局進行機構評審。有關條件及申請程序載於評審局網頁的機構評審手冊。教育局在處理申請時，將考慮機構評審結果及其他相關因素。

教育局亦宣布，為支持應用科學大學發展，以及鼓勵院校推出更多應用學位課程，將提供財政和配套支援，包括：

優先考慮將應用科學大學的合資格課程納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），以及在審批相關支援措施（包括教育局的質素提升支援計劃和自資專上教育提升及啟動補助金計劃）的申請時，優先考慮應用科學大學的合資格申請

為修讀「指定專業／界別課程資助計劃」下已通過相關評審的應用學位課程的全日制學生，額外提供每年5,000元（非實驗室為本課程）及8,000元（實驗室為本課程）資助

預留啟動資金，支援應用科學大學及具潛質的專上院校成立「應用科學大學聯盟」，實行聯動推廣，包括與內地和海外的應用科學大學交流合作、就專上程度的應用教育展開合作和研究，以及舉辦聯合宣傳活動，以提升職專教育在社會、家長和學生心目中的地位

都大稱正積極考慮提出申請

目前本港有4間自資大學，包括都會大學、樹仁大學、恒生大學，以及上月由明愛專上學院「升格」的聖芳濟各大學。其中都大及聖芳濟各大學均具備開辦應用學位課程的經驗。

都大回應表示，作為全港最具規模的自資院校，亦是現時唯一具備自我評審資格的自資大學，正積極考慮提出申請，並歡迎當局就應用科學大學發展提供財政和配套支援，認為相關資源將有助推動應用科學大學發展，提升職專教育地位，為社會培育更多相關人才。都大提及，該校一向開辦理論和實踐並重的專業課程、與業界夥伴合作為提供多元化學習和職前培訓機會，並具備開辦應用學位課程經驗，大學將繼續開辦更多應用學位課程以配合市場趨勢及企業需求。

團結香港基金助理研究總監、教育與青年研究主管郭凱傑表示，政府公布成為應用科學大學的條件並提供更多資源支持大學發展，是讓職專教育真正成為等同於傳統學術教育的重要一步，亦樂見政府參考其他地方經驗以制定條件。他指出，香港現時面臨人才短缺，倡政府利用應用科學大學為青年創造多元出路，同時為香港提供多元化的人才庫。

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記者：馮琪雅