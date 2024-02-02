【23條立法】林定國：若不披露國家機密會引起大量人命傷亡　公眾利益或可作辯護理由

▲ 律政司司長林定國（左）指，若公眾利益比維持國家機密的機密性來得更大，有機會作為辯護理由。（資料圖片）

基本法23條立法正在公眾諮詢，外界關注會否引入「公眾利益」作為答辯理由，律政司司長林定國指，若不披露國家機密的話，會引起大量人命傷亡，公眾利益比維持國家機密的機密性來得更大時，有機會作為辯護理由，但門檻一定是很高。

林定國和保安局局長鄧炳強接受電視台訪問，林定國表示，若是很危急的情況，如果不告訴公眾國家機密，會引起大量人命傷亡，亦沒有其他方法，令公眾意會到有相關危險，「可能公眾利益，會比維持國家機密的機密性來得更大，可能有凌駕性在此。」但他強調，即使有相關例外情況，門檻一定很高。

被問到日後如果訪問一些被通緝的海外港人會否觸犯法例，林定國表示，如果明知該人是被通緝，該人是很熱切發表違反《港區國安法》或觸及國安的，訪問他，給他一個平台，容許該人這樣做，或有協助教唆的成分，認為不會是不經意地去做。鄧炳強指：

如果訪問完就呼籲他人向他捐款，會不會是協助這些逃犯呢？要再看不同的情境。

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責任編輯：區綽彥