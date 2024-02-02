  • 20°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 22:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】林定國：若不披露國家機密會引起大量人命傷亡　公眾利益或可作辯護理由

政治 20:51 2024/02/02

分享：

分享：

熱門 農曆新年2024 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

律政司司長林定國（左）指，若公眾利益比維持國家機密的機密性來得更大，有機會作為辯護理由。（資料圖片）

基本法23條立法正在公眾諮詢，外界關注會否引入「公眾利益」作為答辯理由，律政司司長林定國指，若不披露國家機密的話，會引起大量人命傷亡，公眾利益比維持國家機密的機密性來得更大時，有機會作為辯護理由，但門檻一定是很高。

林定國和保安局局長鄧炳強接受電視台訪問，林定國表示，若是很危急的情況，如果不告訴公眾國家機密，會引起大量人命傷亡，亦沒有其他方法，令公眾意會到有相關危險，「可能公眾利益，會比維持國家機密的機密性來得更大，可能有凌駕性在此。」但他強調，即使有相關例外情況，門檻一定很高。

被問到日後如果訪問一些被通緝的海外港人會否觸犯法例，林定國表示，如果明知該人是被通緝，該人是很熱切發表違反《港區國安法》或觸及國安的，訪問他，給他一個平台，容許該人這樣做，或有協助教唆的成分，認為不會是不經意地去做。鄧炳強指：

如果訪問完就呼籲他人向他捐款，會不會是協助這些逃犯呢？要再看不同的情境。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【中大政政重組】政政併入新學院名稱無「政治」　社科院長稱基於學理、重組可保留剩餘學額
今日 00:00
【中大政政重組】政政併入新學院名稱無「政治」　社科院長稱基於學理、重組可保留剩餘學額
【23條立法】大律師公會主席杜淦堃：可考慮將公眾利益作答辯理由　但門檻不可低
今日 14:55
【23條立法】大律師公會主席杜淦堃：可考慮將公眾利益作答辯理由　但門檻不可低
【23條立法】陳文敏：海內外合作研新冠溯源　或涉勾結境外進行特定危害國家安全行為
今日 16:23
【23條立法】陳文敏：海內外合作研新冠溯源　或涉勾結境外進行特定危害國家安全行為

你可能感興趣

【中大政政重組】政政併入新學院名稱無「政治」　社科院長稱基於學理、重組可保留剩餘學額
今日 00:00
【中大政政重組】政政併入新學院名稱無「政治」　社科院長稱基於學理、重組可保留剩餘學額
【23條立法】大律師公會主席杜淦堃：可考慮將公眾利益作答辯理由　但門檻不可低
今日 14:55
【23條立法】大律師公會主席杜淦堃：可考慮將公眾利益作答辯理由　但門檻不可低
【23條立法】陳文敏：海內外合作研新冠溯源　或涉勾結境外進行特定危害國家安全行為
今日 16:23
【23條立法】陳文敏：海內外合作研新冠溯源　或涉勾結境外進行特定危害國家安全行為
國安法 鄧炳強 林定國 律政司 保安局 基本法 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
帶病上班｜男子抱恙駕車上班　下落不明女兒急尋人　座駕流浮山尋回附近有男屍
急症室最長等候時間（02月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月02日 時間16:05）