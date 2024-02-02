【年宵】「上水貨舖」年宵檔突遭DQ急需散10萬元貨　食環署：政府毋須承擔任何損失申索

▲ 「上水貨舖」突接獲食環署通知不准在深水埗花墟公園年宵市場擺檔。（羅庭輝facebook圖片）

標榜「香港製造」食品及產品的零售店「上水貨舖」今日（2日）表示，其在深水埗花墟公園年宵市場投得的攤位，於年宵開鑼前3日，突接獲食環署通知在「無須交代原因」下終止其租用攤位協議，店方稱有10萬年宵元貨品需要「散貨」。食環署回覆本報證實，署方行使年宵市場攤位特許協議的權利，終止了個別攤位的特許協議，至少檔主因臨時被「DQ」可能招致的金錢損失，署方稱，根據協議，政府無須承擔獲許可人因或就終止特許協議而蒙受或招致的任何申索或損失等。

上水貨舖今在社交平台上載食環署的「終止特許協議」通知書，發出日期標示為本周一（1月29日），店方在帖文表示「感謝」食環署在開始年宵前3天，特意來函告知「無須交代原因」取消該店的參展資格。

該店創辦人為曾以素人身份參選2019年區議會選舉的羅庭輝，他向傳媒表示，政府近月舉辦的「夜繽紛」和夜市等活動，該店也有應邀參加擺檔，部分官員也有光顧，故對於今次事件表示不理解。他亦透露，已為年宵預備了約10萬元的年糕、爆谷和利是封等貨品，現在要想辦法散貨。該店亦在帖文表示，除了中環天星碼頭店和大圍店門市外，亦有參加荔枝角D2 place和荃灣南豐紗廠的年宵市集，籲市民到場購買。

▲ 上水貨舖今在社交平台上載食環署的「終止特許協議」通知書。（上水貨舖facebook圖片）

食環署表示，已發信通知有關人士，並會按特許協議相關條款全數退還對方已支付的使用費。署方續解釋，根據特許協議，政府無須承擔獲許可人因或就終止特許協議而蒙受或招致的任何申索、法律程序、法律責任、損失、損害賠償、費用或開支。署方不評論個別個案。

今次並非食環署首次DQ年宵攤檔。去年11月競投維園年宵攤檔期間，民主黨主席羅健熙稱，該黨成功投得1個攤檔，但簽約前署方引用今次年宵的「參與競投的條件和規則」，在未有提供原因取消其成功競投資格，羅健熙亦指，民主黨副主席伍凱欣以個人名義競投維園年宵，亦有同樣遭遇。

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記者：馮琪雅