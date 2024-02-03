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【綠在區區】回收便利點年廿八延長服務3小時　即看設施新年特別營運安排

社會 10:15 2024/02/03

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

為方便市民回收農曆新年前大掃除產生的回收物，環境保護署公布社區回收網絡「綠在區區」設施在今年農曆新年假期的特別營運安排，包括特別安排36個「回收便利點」於年廿八（2月7日）延長服務時間3小時，並呼籲市民在非繁忙時段前往，減少輪候時間。
　　 
環保署特別安排36個「回收便利點」於年廿八（2月7日）延長服務時間3小時（即營運時間由早上9時至晚上10時），而在年初二至年初四（2月11日至13日）期間，「回收便利點」亦會開放6個小時 （由早上11時至下午5時），供市民進行自助回收（不設綠綠賞積分服務）；所有「回收便利點」將於年初一（2月10日）休館。

 

至於11間「回收環保站」，當中6間由年初一至年初四（2月10至13日）休館，而「綠在東區」、「綠在元朗」、「綠在深水埗」、「綠在葵青」和「綠在大埔」則會於年初四營業。在休館期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。

環保署呼籲，當回收籠／回收投口已滿時，市民不應把回收物放在一旁或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

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責任編輯：梁凱婷

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