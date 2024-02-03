Carl Weathers逝世丨荷里活演員Carl Weathers睡夢中離世　演活《洛奇》拳王阿波羅成經典

▲ Carl Weathers在《洛奇》系列演重量級拳王阿波羅。

曾在經典電影《洛奇》（Rocky）系列演拳王阿波羅（Apollo Creed）的荷里活著名動作演員Carl Weathers在美國時間本周四（2月1日）晚在美國洛杉磯寓所逝世，終年76歲，此不幸消息由經理人在昨晚（2月2日）公布。

他的經理人Matt Luber表示，Carl Weathers是在家中睡覺時於夢中平靜地悄然離世，但是目前未知死因，Matt Luber稱：「Carl 是位傑出的人，過著非凡的一生，透過他對電影、電視、藝術和體育的貢獻，他留下了不可磨滅的印記，並得到了全世界和幾代人的認可。」

而史泰龍在個人社交網站留言悼念：「今天我們失去了一個傳奇。我的人生在我遇到Carl Weathers的一天從此改寫變好。願你力量長存，繼續出拳。」

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演拳王阿波羅成經典

Carl Weathers在大學時代已打美國職業欖球，後來成本為美國職業欖球大聯盟（NFL）運動員，在休季期間修讀戲劇，之後年代轉型成為演員。

他在史泰龍成名作《洛奇》系列演與Rocky由對手後成摰友的牙擦拳王阿波羅，成為影迷中心永遠經典角色。此外，他還參演另一荷里活名作《鐵血戰士》（Predator）。

近年，他在《星球大戰》外傳劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）演總督Greef Karga，他還執導其中兩集，而《曼達洛人》第3季亦成其遺作。而《曼達洛人》在上月中宣布開拍電影版，可惜觀眾已不能再看到Carl Weathers精彩的演出。

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