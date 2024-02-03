【運輸物流】林世雄訪新加坡視察　盼持續檢視交通政策令市民宜居出行

▲ 運輸及物流局局長林世雄今（3日）發表網誌，分享出訪新加坡，視察當地海陸空交通與物流發展。（資料來源）

運輸及物流局局長林世雄今（3日）發表網誌，分享出訪新加坡，視察當地海陸空交通與物流發展，包括考察樟宜機場、參觀興建中的大士港導覽，為他及同事帶來啟發，認為須持續檢視交通政策，使利市民生活，令他們過得舒適。

訪問行程僅兩日，林世雄表示，與同事先後到訪巴西班讓集裝箱碼頭、參觀正在興建的大士港導覽；看過當地陸路交通管理局智能交通系統中心、液化天然氣接收站；以及考察樟宜機場。他亦與新加坡交通部長徐芳達進行會議，亦先後與新加坡海事及港務管理局及陸路交通管理局的官員，及新加坡民航局代表會面。他又與當地業界人士在午餐會上，分享有關運輸物流發展的觀點，並介紹香港的優勢及商機。

林亦表示，擔任發展局常任秘書長時，已多次出訪新加坡，對當地並不陌生，並認為兩地同樣地小人多，故在城市管理、交通運輸發展有著相似挑戰，而是次行程為他及同事帶來啟發。他亦認為，交通運輸影響市民出行，故須持續檢視政策，適時借鑑其他地方的智慧，目標令市民日常生活變得方便、舒適。

林在旅程最後一晚更與旅居新加坡的港人見面，當中以從事運輸物流相關工作佔最多，亦有人被香港公司外派、因工作機會選擇到當地工作，聽他們分享自己的故事，令他感受到香港充滿人才及活力。他認為，年輕人應多出外走走、看看，期望在不久的將來，在香港再遇上。

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責任編輯：梁凱婷