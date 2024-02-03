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河國榮逝世丨河國榮太太3個月前因病離世　生前最後網絡發文曝光

娛樂 11:58 2024/02/03

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

河國榮被發現於西貢家中逝世，終年58歲。（經濟日報圖片）

來自澳洲的藝人河國榮在昨晚（2月2日）於西貢家中燒炭輕生，終年58歲。在昨晚10時許，警方接報一名58歲外籍男子被發現在大坳門村一間村屋輕生，警方指，接獲事主家人報案，指事主在上址一房間內暈倒，懷疑燒炭輕生。

警員到場後，發現事主倒臥於上址單位內，現場被證實死亡，旁邊有一盤燒過的炭。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲

河國榮初由澳洲來港生活時，於北角居住。（經濟日報圖片）

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河國榮逝世丨河國榮迎事業高峰

2015年，網上平台「毛記電視」製音樂節目《勁曲金曲》，當中河國榮唱《亞視永恆》成當時熱話，他並在翌年《毛記電視第一屆十大勁曲金曲分獎典禮》憑該歌曲奪「曲金曲獎」。

河國榮更上台領獎時感謝太太Bonnie：「我要多謝一位撐咗我好多年，照顧我、支持我、忍我，就係我嘅太太，佢好低調」，而Bonnie在台下用手機拍下丈夫片段，場面溫馨。

而河國榮也在此段時間人氣急升，來港多年終於迎來事業高峰。

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河國榮逝世︱受病患困擾

河國榮與太太張浣澄（Bonnie）在1989年3月結婚，夫妻恩愛，無奈於3個月前因病離世，疑此事令他大受打擊。

其實，有指十多年來，河國榮受抑鬱症、右耳基底細胞癌、胃酸倒流等病折磨，而且有心律不正，曾動過兩次手術，而且在疫情時期令工作停頓零收入，曾因要應付醫藥費，致欠下朋友及卡數逾80萬元。

當時他仍樂觀面對，曾說：「冇苦又點會嚐到甜，人生有起有跌先至有趣，就算抑鬱症最嚴重嘅時候，都冇試過有輕生念頭，發病過程係好辛苦！我亦試過嬲到打牆傷害自己，當然呢件事係錯！」

此外，河國榮生前曾接受TOPick專訪，他表示用間歇斷食方法，令健康大成改善身體問題。此外，充滿愛心的河國榮收養不少流浪狗，並視毛孩如子女，表示：「帶牠回家就代表承諾照顧牠一生，不能求其要有責任。」

河國榮在經濟最困難時，也沒有想過放棄毛孩。

河國榮逝世︱鑽研自家種植

而年幼時期在澳洲農場生活的河國榮，因認為全球將引發一波大饑荒，由2021年底開始鑽研自家種植，在家中耕種。

而河國榮在社交媒體最後一次發文已是去年8月28日，他分享赴美國六星期後回港，重新於自家農場內拔野草、重新種菜的動態，並稱：「不過香港種菜最重要嘅季節就嚟開始，所以想偷懶都唔好太懶」更播林憶蓮主唱的《灰色》為自己打氣。不過之後約半年，他完全沒有更新社交平台。

至於河國榮最後一次在社交媒體提及亡妻，已是2022年6月，他提到與太太齊購置務農用的高壓水喉，太太更買奶油包給河國榮。河國榮指奶油包味道與多年前一樣，餅店沒因節省成本犧牲質素，鼓勵網友支持該小店。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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