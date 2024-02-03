安心事件丨黃心穎解釋不開記招道歉原因　獲途人打氣：世界仍然美好

▲ 轉當歌手的黃心穎為最新作品《I Sleep》接受《星光背後》訪問。（陳慧安 攝）

2012年港姐亞軍黃心穎，2019年在上位之際被爆出桃色醜聞，令她形象事業盡毀，更一度避走美國8個月。經歷4年沉澱後，黃心穎去年初以創作歌手重新出發，並先後推出3首派台歌。

黃心穎為最新作品《I Sleep》接受商業一台《星光背後》梁泰來專訪，剖白選擇出歌目的、與丈夫泥鯭的相識經過外，被問及面對醜聞爆發前後的心路歷程，她激動認錯淚崩坦言愧對家人，亦曾多次萌生輕生念頭，最終選擇面對過錯回港。

雖然面對不少負面聲音，心穎亦感恩遇到途人給她打氣，讓她仍覺世界美好。

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▲ 黃心穎接受《星光背後》主持梁泰來專訪。

心穎至今一直極內疚



黃心穎出生於美國，在加拿大成長，家中有四姊妹而她是孻女，所謂孻女孻心肝，黃父亦很疼愛這位女兒，給心穎自由度很大。心穎透露當初是父親鼓勵她回港參選港姐入行。

對於2019年爆出桃色醜聞，大家姊心美與父親一直備受追訪，被問家人有沒有因此埋怨，她即時淚如雨下，「無！果一刻佢地見到我個狀態，如果佢地再埋怨我的話，我應該頂唔順。」

▲ 黃心穎與大家姐心美及父親感情要好。

赴美避靜8個多月

心穎事發至今一直極度內疚，她哽咽說：「我係好內疚，因為事件後家人受到騷擾，亦影響到佢地生活，當時好多傳媒響家人屋企樓下等，亦影響到佢地工作真係好內疚。」

事發後，心穎赴美國讀戲劇避靜長達8個多月：「事發十日後離港，出發前都無見爸爸，佢都無提起呢個話題，因為大家都消化緊，到自己去到美國時候，佢地認為我應付到情緒，都有單獨send message俾我。」

▲ 心穎在爆出「安心事件」後到美國一段日子後回港。

遺憾陪父時間不夠

心穎指，父親愛之心責之切，「待我情緒穩定後，爸爸都有打嚟鬧我，叫我做任何嘢都要諗清楚後果，唔可以再咁任性。」8個多月後，心穎因三家姊生孩子決定回港：「屋企人都好開心我返嚟，所以返到嚟個感覺係好溫暖。」

黃父於心穎去年10月結婚後﹛於12月因病離世，心穎激動落淚稱遺憾能陪伴父親的時間不足夠：「回來同爸爸相處多了，但係覺得唔夠，認為可以陪佢多啲，可能呢啲就係人的遺憾。」黃父亦堅持看到心穎幸福出嫁才離世，並希望女兒活得開心快樂。

心穎早已收風聲



憶及2019年4月醜聞爆出前後感受，黃心穎指報道出街前已收到風聲，她形容是等待一個計時炸彈爆發：「事前有少少風聲話有單新聞關於你地會出街，坦白，爆出前我係驚過事件曝光後，一直都好擔心，就好似一個炸彈等住爆咁樣，所以新聞出街後，內心反而平靜咗，但事件曝光後，心情又係另一個世界。」

她坦言，新聞曝光前曾想過輕生：「件事出街前，我其實有諗過我係咪要消失係呢個世界，之後有好多好朋友即刻到我屋企睇住我，但我個情緒都係好差，好似浮雲咁。」

▲ 「安心事件」令黃心穎及許志安形象插水。

對於醜聞爆出至赴美前，黃心穎一直被批評沒正式面對公眾或開記者會道歉，她首次披露原來遭舊公司禁止：「我好記得事發第一日，我有問過公司係咪都要開一個記招去道歉，但公司怕好多人鬧或者追問，所以當時就話唔好做住。」

心穎直言，當時很想即時公開道歉：「我記得有一下好衝動，同朋友講想直接落樓下見記者道歉，當然被我朋友阻止。」她坦言離港赴美前十天一直不好受：「之後有好多唔同新聞，我諗公司都傾向唔做記招，但係我覺得自己做唔到一個人，就不如離開香港。」

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獲途人打氣聲加油



4年前事發時，黃心穎曾於社交網撰文認錯，美國回港一落機亦曾接受記者訪問公開道歉，但不少網民窮追不捨，即使去年轉做歌手出MV，亦有不少負面批評留言，被問到回港後在街上有沒有受過責罵‧

她說：「係街上面從來都無人會過嚟鬧我，反而係有好多人走過嚟同我講加油！」亦分享最近獲途人打氣：「最近放狗時，遇到一個女仔突然走嚟同我講，叫我唔好驚！果刻我反而很驚，點知佢同我講，話其實我已經見過我兩年，一直唔夠膽同我講野，佢好想同我講一聲加油，做女仔都可以好堅強！聽完之後，我即刻覺得個世界仍然係好美好！」