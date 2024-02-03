【DSE】文憑試試卷擬定流程嚴格　DSE有試題取材貼近生活

▲ DSE試卷題目擬定，有嚴格規定。（資料圖片）

DSE中學文憑試，筆試4月開考。DSE擬定試卷與審題程序中，考評局都有嚴格規定。局方強調，過往DSE試題內容也十分「貼地」，取材生活化。

DSE試卷擬題前，各科的試卷主席會開預備會議，就題型、評核目標、範圍與題目要求等內容，向擬題員給予指示；亦要向審題委員會成員，給予適當參考資料，包括DSE往屆考試經驗，例如課程評估指引、樣本試卷、評核大綱、往屆試卷，以至數據及往屆的考生表現評論、適用課本與參考資料等。

之後會舉行多場審題會議，檢視討論及修訂這批試題草稿，過程中會考慮試卷評核目標、涵蓋範圍、難度等，還有用字是否清晰恰當、DSE試卷行文以至中英文版本的一致性。審題過程中，須特別留意新題型、試題的題材和議題、DSE試卷形式以至評卷參考改變等因素。

DSE試卷定稿之後，就會制定一份試卷明細表，檢視DSE試卷的範圍。至於或會使考生、老師、教育界以至公眾關注的DSE試卷草稿，就要呈交到試卷預覽委員會作出審閱，決定草擬試題上是否合適，再向審題委員會列出意見或建議。

DSE試卷完成審題後，非語文科的試卷定稿，會交到考評局語文科，作出文字潤飾。而兩名沒參與審題過程的專家，會被聘任作獨立試卷審核員，從考生角度作答全份試卷，再填妥審核清單，確保悉數試題都清晰無誤。

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DSE試題貼近生活

考評局稱，近年試題取材都貼近生活，例如涉及COVID-19疫苗接種、政府消費券、遊戲機PlayStation 5開售、東京奧運、串流平台等。

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責任編輯：吳卓峰