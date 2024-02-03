  • 21°C
香港時間 : 2024203日 (週六) 14:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE】文憑試試卷擬定流程嚴格　DSE有試題取材貼近生活

社會 12:40 2024/02/03

分享：

分享：

熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

DSE試卷題目擬定，有嚴格規定。（資料圖片）

DSE中學文憑試，筆試4月開考。DSE擬定試卷與審題程序中，考評局都有嚴格規定。局方強調，過往DSE試題內容也十分「貼地」，取材生活化。

DSE試卷擬題前，各科的試卷主席會開預備會議，就題型、評核目標、範圍與題目要求等內容，向擬題員給予指示；亦要向審題委員會成員，給予適當參考資料，包括DSE往屆考試經驗，例如課程評估指引、樣本試卷、評核大綱、往屆試卷，以至數據及往屆的考生表現評論、適用課本與參考資料等。

之後會舉行多場審題會議，檢視討論及修訂這批試題草稿，過程中會考慮試卷評核目標、涵蓋範圍、難度等，還有用字是否清晰恰當、DSE試卷行文以至中英文版本的一致性。審題過程中，須特別留意新題型、試題的題材和議題、DSE試卷形式以至評卷參考改變等因素。

DSE試卷定稿之後，就會制定一份試卷明細表，檢視DSE試卷的範圍。至於或會使考生、老師、教育界以至公眾關注的DSE試卷草稿，就要呈交到試卷預覽委員會作出審閱，決定草擬試題上是否合適，再向審題委員會列出意見或建議。

DSE試卷完成審題後，非語文科的試卷定稿，會交到考評局語文科，作出文字潤飾。而兩名沒參與審題過程的專家，會被聘任作獨立試卷審核員，從考生角度作答全份試卷，再填妥審核清單，確保悉數試題都清晰無誤。

點擊圖片放大
+2

DSE試題貼近生活

考評局稱，近年試題取材都貼近生活，例如涉及COVID-19疫苗接種、政府消費券、遊戲機PlayStation 5開售、東京奧運、串流平台等。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【DSE】英國多間大學仍未更新入學要求　舊通識科仍列可計分科目
13:12 2024/02/02
【DSE】英國多間大學仍未更新入學要求　舊通識科仍列可計分科目
【DSE】英文聆聽卷須帶收音機入考場　DSE收音機要求即睇
13:00 2024/02/01
【DSE】英文聆聽卷須帶收音機入考場　DSE收音機要求即睇
【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇
16:20 2024/01/31
【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇

你可能感興趣

【DSE】英國多間大學仍未更新入學要求　舊通識科仍列可計分科目
13:12 2024/02/02
【DSE】英國多間大學仍未更新入學要求　舊通識科仍列可計分科目
【DSE】英文聆聽卷須帶收音機入考場　DSE收音機要求即睇
13:00 2024/02/01
【DSE】英文聆聽卷須帶收音機入考場　DSE收音機要求即睇
【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇
16:20 2024/01/31
【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇
新冠肺炎疫情 DSE PlayStation 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲
河國榮逝世丨河國榮家中燒炭身亡　終年58歲
執法者們丨黃宗澤宣布「升呢」做蔡潔老公　馬國明稱與宣萱冇「代溝」陳豪對白超難背
執法者們丨黃宗澤宣布「升呢」做蔡潔老公　馬國明稱與宣萱冇「代溝」陳豪對白超難背