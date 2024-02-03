【河國榮逝世】河國榮疑曾患抑鬱不捨亡妻輕生　附抑鬱症自我測試

▲ 藝人河國榮於西貢住所燒炭亡，終年58歲，引起全城關注。（資料圖片）

藝人河國榮於西貢住所燒炭亡，終年58歲，引起全城關注。據悉，河國榮曾患抑鬱症，疑因難捨亡妻而輕生。本身是註冊社工的立法會議員林素蔚表示，抑鬱症患者或會將負面情緒收藏於心，建議市民用坊間問卷測試，了解自己精神狀態。亦有心理學家建議，在情緒困擾時，可參與感興趣的活動，增加生活樂趣。

警方於昨日（2日）晚上10時許接報，指1名58歲的外籍男子於將軍澳大坳門村一間村屋內燒炭自殺，當場證實不治，事主為來港多年的外籍藝人河國榮。據悉，河曾患抑鬱症、右耳基底細胞癌、胃食道逆流等疾病，其後又因心律不正先後做了2次手術。其好友、本港外籍藝人布偉傑透露，約一周前得悉對方正面對「非常難過嘅挑戰」，曾聯絡對方但一直未有收到回覆。布亦向傳媒證實，河國榮妻子數月前離世，令他難掩喪妻之痛，故未有和朋友聯絡。

▲ 布偉傑在社交平台指，約一周前得知何國榮正面對「非常難過嘅挑戰」，曾經嘗試聯絡他，不過未獲回覆。（布偉傑fb）

根據醫管局統計資料顯示，香港有超過30萬人患抑鬱症。林素蔚認為，部分抑鬱症的症狀不明顯，如微笑抑鬱症患者看似樂觀，實際上是以微笑掩飾內心的抑鬱情緒、抑遏低落情緒，將所有負面情緒收藏於心，令旁人難以發現。因此，林建議市民若情緒出現問題，可用坊間免費問卷進行初步測試，了解自己精神狀態。【點擊即看】

註冊臨床心理學家梁重皿則建議，情緒困擾時，應保持生活規律，包括正常作息時間、定時飲食及恆常運動、與家人及朋友見面，或參與感興趣的活動，增加生活樂趣。她亦提醒，若情況惡化，須向精神科醫生或臨床心理學家尋求支援。

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