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河國榮逝世丨布偉傑揭河國榮飽受喪妻之痛拒與外間聯絡　契女雷琛如心情沉重拒回應

娛樂 16:44 2024/02/03

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

河國榮在家中燒炭輕生，終年58歲。（經濟日報圖片）

藝人河國榮在昨晚（2月2日）被發現在西貢家中燒炭輕生，終年58歲。據了解，他的阿嫂於周四以Whatsapp最後一次聯絡過河國榮後，自此便失聯，因為嫂子擔心在昨晚登門造訪，驚見河國榮躺臥床上毫無反應，然後通知河國榮的友人後報警求助。

同為在港發展的外籍演員「阿一」布偉傑得知好友逝世十分難過，他透露在兩星期前從朋友口中得知河國榮太太張浣澄（Bonnie）的死訊，並從朋友處得知對方飽受喪妻打擊，一直未有和朋友聯絡。

而布偉傑曾嘗試找河國榮送上慰問，惟一直找不上對方，完全失聯。而布偉傑不知張浣澄的離世原因，只知對方一向心臟不太好。

河國榮逝世丨河國榮太太3個月前因病離世　生前最後網絡發文曝光

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河國榮逝世丨喬寶寶悼念好友

此外，另一外籍演員喬寶寶在社交網上載與河國榮及布偉傑的黑白合照，留言︰「你的離開是我們共同的遺憾，我們將永遠懷念你。願你在天堂找到真正的平靜和安寧。希望你知道我們會永遠想念你，並將你留在我們的心中。願你的靈魂在永恆的寧靜中安息。 」

而歌手雷琛如（J.Arie）因在2014年與河國榮合作電影《死開啲啦》而認識，後來更因投緣正式上契成契父女。對於契爺逝世，雷琛如回覆傳媒指暫不作回應，並希望各界體諒，同時她也在社交平台表明暫不就事件作回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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