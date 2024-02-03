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狀王之王丨林子聰親解圓面消減原因　姚子羚零包袱不斷扮醜：豁出去

娛樂 17:35 2024/02/03

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

姚子羚在《狀王之王》豁出去演。

王浩信、姚子羚的TVB劇《狀王之王》在昨晚（2月2日）一集新個案「幽靈新娘案」展開，劇情講述富家千金林惠敏（鄧伊婷飾）大婚之日離奇失蹤兼留下遺書，惠敏父親林慶（王俊棠飾）將矛頭直指窮女婿湯文武（莫家淦飾）。

湯文武與林慶事後先後請求宋世傑（王浩信飾）代打官司，林慶因開出高酬金500兩成功請得宋世傑做狀師，玲瓏（姚子羚飾）為此大為氣結。此時另一名狀楊鳴（趙永洪飾）殺出，以幫湯文武為名在公堂上處處與宋世傑對著幹。

宋世傑之後就案件展開深入調查，其間竟碰到疑似已變成水鬼的林惠玲，事件相當耐人尋味。

狀王之王丨王浩信難忘拍「焗蟹」戲　姚子羚認演喜劇冇安全感

《狀王之王》

狀王之王丨甘願自毁靚樣

另外，姚子羚昨晚在《狀王之王》表現異常搶鏡，更將美女包袱全然拋開。由於婚後宋世傑處處留難，玲瓏為保「宋太」之名，不斷要遊走發火、忍氣吞聲及扮嬌嗲之間，其間又因不齒宋世傑為錢打官司，一度嬲至「聲都拆埋」。

除了「情緒過山車」，子羚亦喜感大爆發，尤其遭小鳳（王子涵飾）「老點」化超醜妝出巡一幕，更是超瘋狂。由於玲瓏不知道妝容出事，每當遇到有男子經過即大拋媚眼；自以為靚爆鏡的狀態配以超醜妝容，相當爆笑；此事更成為宋世傑日後反擊楊鳴的重要供詞。

雖然子羚在劇中一再「自毁」靚樣，黐完鬚再化醜妝，但仍無損網民對其喜愛，除了大讚依然靚女，亦大讚子羚是「驚喜不斷的女演員」，並指子羚是「被鬍鬚耽誤的美人」。

《狀王之王》

狀王之王丨姚子羚享受角色變化多

談到玲瓏角色多變化，子羚坦言很Enjoy：「玲瓏呢個角色確實好多面，有時要扮男人、有時要好麻甩、又要化醜妝、有時好惡死、有時又好嗲，亦有正經傷感戲要處理，仲有打戲，我自己都開心可以有咁多唔同面貌，成日都會下一秒唔同樣，表情或者情緒上落要好大，我覺得都幾正，可以喺一套劇入面演繹咁多唔同嘅變化。」

此外，她更說：「最開心係可以畀我好豁出去咁做，無論係喊戲或搞笑戲，全部我都可以好放去做。」

狀王之至丨掌握玲瓏內心世界

談到有網民拿其飾演的玲瓏與郭藹明比較，子羚坦言事前準備時有看過郭藹明及梅艷芳飾演的玲瓏。

最後，她決定跟劇本演：「因為劇本都寫好咗故事同人設，我主要係跟故事走，同埋現場同導演子聰商量，佢哋有個共通點，就係都係好率直同簡單嘅人，佢只有一樣嘢，就係好愛宋世傑，佢嘅出現就係要保護宋世傑，我主要都係攞住呢個點去演自己喜歡嘅玲瓏。」

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狀王之至丨林子聰「忙到瘦」

子羚昨晚另一幕與王浩信及林子聰齊齊食花生一幕亦相當爆笑，三人全程更是默契十足。而在《狀王之王》身兼三職（總導演、編審及演員）的林子聰，獲眼利網民發現在劇中清減不少，招牌圓面「失蹤」。

不過，子聰事後受訪時透露並非刻意減肥，只是「忙到瘦」：「首先要度劇本、寫劇本同臨場改劇本，要同演員排戲，如果自己有份埋位就要即刻化妝同換衫埋位，一邊拍一邊要睇playback睇吓得唔得。拍完夜晚就算返到屋企都未必瞓到覺，要諗第二日拍嘅嘢或者再之後嘅安排係點，真係周身都唔得閒。」

《狀王之王》

撰文 : TOPick柴犬出動

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