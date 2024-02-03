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不正常愛情研究所丨J2女神黃紫恩自揭曾當私影模特兒　Jojo有一項底線：留畀男朋友

娛樂 18:27 2024/02/03

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《不正常愛情研究所》Doniven、Gillian、Karen、Jojo及Kim。（左起）

由金永衡（Kim）、伍倩彤（Gillian）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持的J2清談節目《不正常愛情研究所》在前晚（2月1日）播出一集研究題目為「Model圈secret」，而且話題貼近三級底線。

《不正常愛情研究所》節目一開始，Jojo自揭中學時期曾擔任過私影模特兒，她接受訪問表示當時經網上應徵入行，說︰「嗰時認為做私影模特兒好型，啲同學話去溫書，我就話要開工shooting，而且一個鐘成500蚊，嗰時最低工資都係30、40蚊，覺得識賺錢好叻。」

她透露，部份拍友會有特別要求，會盡量滿足對方︰「佢哋會預備啲制服，問我介唔介意換，但都會提醒我打好底，成班龍友好斯文好尊重我。」Jojo話有一款照片，多多錢都不會接，她說︰「從唔會拍泳衣私影，只會留畀男朋友影。」

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梁玉麟揭模界秘密

至於今集「有故事的人」，請來曾參加真人騷《仔仔一堂》的梁玉麟（Carson）。本身是「斜槓族」既是尊業模特兒又是一名花藝師的他，揭開模界不為人知的秘密，一來他便自爆曾被有錢叔叔提出情色交易︰「嗰位叔叔喺酒吧識，之後有keep住出嚟飲酒。有次佢忽然話，想我陪佢出個business trip。」

有錢叔叔開出優厚條件，包括頭等機票及食住，一個月有80萬零用錢，但都被Carson拒絕。反而一旁的Doniven及Kim搞笑地舉手，要求介紹應徵。

今集「有故事的人」是參加過《仔仔一堂》的Carson。

名媛出手闊綽

Carson接住又爆模界常有的闊太飯局，有位搞手是非常有錢的名媛，他搞鬼的說︰「好多男model以為去見監製，不過去到都sense到係乜嘢一回事。」

現場擺設為一張長枱，每邊可以坐10多人，一邊是男模，另一邊是闊太們。酒醉飯飽之後，各人會被安排到另一處有很多房間的豪宅，一切盡在不言中，Carson說︰「我有位朋友第二朝瞓醒，床頭放咗隻名錶。」

他又提到模界「識個有錢人」的笑料，有6名男女朋友模特兒，夾錢租住半山2千呎豪宅，目的是接近有錢人，最後有人成功認了樓上一位住客做「契爺」代付屋租。

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俄羅斯靚女只愛韓國仔？

此外， Kim提到認識有位俄羅斯靚女模特兒，只喜歡韓國男仔，令在座各人不解，Kim神秘兮兮解釋︰「佢話俄羅斯男仔size太大，韓國男仔啱啱好。」

剛說完一班主持便對中韓混血的Kim投以古怪目光，Kim會意說︰「唔好望住我呀，我一半韓國人嚟咋。我親身經歷，韓國人其實唔細嘅。」

Carson揭模特兒界的秘聞。

撰文 : TOPick柴犬出動

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