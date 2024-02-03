【騙案】去年錄近4萬宗騙案接年升4成　新聞博覽館辦講座提高市民防騙意識　

▲ 香港新聞博覽館於今日（3日） 舉辦專題講座，講解本港的流行騙案。（受訪者提供）

近年騙案數字持續上升，香港新聞博覽館於今日（3日） 舉辦專題講座，講解本港的流行騙案；有受害人遭騙徒詐騙高達1600萬元。警方亦提醒市民，不應接聽陌生來電，接獲可疑來電時，應先查核事實。

警務處處長蕭澤頤表示，去年錄得39,824宗騙案，較2022年升逾4成，當中網上購物騙案佔8,950宗、投資騙案佔6,330宗、釣魚騙案佔4,322宗；過去一年的損失金額亦急升。他又稱，「猜猜我是誰」騙案明顯上升，大部分受害人為長者，並舉例指長者或會接獲假扮孫子的騙徒來電，但事後記起自己只有孫女。他提醒市民，接獲可疑來電時，應先保持冷靜，並查核事實。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察黃知雯則表示，最近有受害人收到騙徒電話，指他捲入洗黑錢案件，須繳交保證金及將案件保密，又要求他在手機下載追蹤程式。警方曾勸籲受害人小心被騙，但受害人不相信，最終損失逾1600萬元。

騙徒亦會利用深偽技術行騙，網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指，騙徒會下載真實相片，並利用應用程式製作假冒官員或股評人的影片，令市民信以為真。他提醒，市民不應接聽陌生來電，當對方要求匯款時亦須小心提防，若有懷疑，應向對方提問以測試真偽、下戴「防騙視伏App」查詢、致電18222或報警求助。

黃亦表示，反詐騙協調中心提供公眾查詢熱線，並會主動攔截可疑騙案，以及與不同持分者合作，如金管局及銀行等機構，實時留意可疑交易；或將可疑電話名單交給網絡營運商。

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責任編輯：梁凱婷