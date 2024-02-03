天人永隔丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻難以接受噩耗

DJ鄭啟泰(Eric)今日（2月3日）突然離世，終年56歲。鄭啟泰最近回巢新城外，早前才宣布向同居兩年的速度滾軸溜冰前香港代表隊女友王雁芝求婚成功，豈料突然傳出噩耗，令人震驚。

突然離世

新城代鄭啟泰家人發公告，有指鄭啟泰昨晚出現肚屙、腳抽筋，今晨送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，延醫至今日黃昏離世。

致各位愛護及支持鄭啟泰的朋友、聽眾： 我們懷著沉重的心情告訴大家，新城廣播有限公司旗下的節目主持人鄭啟泰於2024年2月3日離開了我們。本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。新城廣播會盡全力向鄭啟泰家人和朋友提供一切協助。 鄭啟泰昨晚出現肚屙、腳抽筋，今晨送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，父母、家人、同事、朋友、舊同學一直陪伴在側，延醫至今日黃昏時分，安詳地離開了我們，沒有痛苦地回到天家。 由於事發突然，希望大家多留空間給啟泰家人處理後事，感謝大家體諒！ 新城廣播有限公司 2024年2月3日

回巢娘家 向未婚妻求婚成功

鄭啟泰在新城工作了20多年，直至兩個月前離職，前日（1日）回巢首日返新城開工，更特別買20枝玫瑰送給公司女同事和剛上任的馬浚偉。

鄭啟泰在兩星期前更向未婚妻求婚成功，未婚妻是速度滾軸溜冰前香港代表隊、中國銀牌得主王雁芝。

鄭啟泰說：「今年幾好，除返去新城大家庭，又返內地拍工作，亦開展新嘅家庭生活，如果大家收到我嘅喜帖，一定要嚟呀。」

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對未來充滿希望

自認壞男孩的的鄭啟泰坦言看過出面世界後，發覺新城才是他最舒服娘家，並承諾：「我會努力追數，追收聽率。」而啟泰第一日開咪，更在節目中第一時間跟聽眾們說：「我離家出走，依家返嚟喇！」

他更與拍檔T-MAX互相錫面，十分肉緊，啟泰說：「我最希望能以老帶嫩，你有更好的未來。」

曾是花心男

鄭啟泰早年留學加拿大，返港後自薦到商台，獲顏聯武教導做DJ主持《一切從音樂開始》，在90年代中亦為有線節目作旁白，鄭啟泰在1999年轉投新城電台，去年10月突然宣布已辭去新城電台工作，近日獲首席營運總監馬浚偉邀請回巢開咪。

鄭啟泰與前女友有一名女兒，現已約20歲。鄭啟泰於26歲在商台開咪時，又與由TVB藝員轉職做DJ的黎海珊閃婚，不過婚姻只維持短短五年，他曾直認當時很花心，經不起誘惑而分開。

未婚妻回應

王雁芝接受傳媒訪問直言現時仍未接受到對方的死訊，表示發生得太突然，指鄭啟泰昨晚開始肚屙，屙到腳軟，直到今天肚子仍不適，故叫救護車，但救護車未到，鄭啟泰開始抽筋，再暈低，送到醫院後即時搶救，但最終搶救無效，所以還未知甚麼死因，要等醫生檢查。

王雁芝又指這幾天還商量婚禮當日的衣着打扮，齊齊計劃婚禮，難以接受突然迎來此噩耗。

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