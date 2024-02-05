農曆新年2024︱22大新年商場佈置　必影800個新春燈籠海+3.5米高巨型桃花樹

▲ 農曆新年將至，全港商場新年佈置逐個睇！

【農曆新年2024/新年商場/新春商場/親子好去處/新年好去處】不到一星期就是農曆新年，香港不少商場已經佈置好新年裝飾，散發濃濃節日氣氛。以下為大家精選了香港22大商場特色佈置，讓各位可以帶親戚朋友們去打卡，一同渡過這個喜慶日子！

最新影片推介：

港島區

新年商場︱1. 利東街「褔魚燈海‧金龍獻歲」

繼聖誕之後，利東街再次打造絕美燈飾！由即日起至3月10日，利東街以「褔魚燈海‧金龍獻歲」為主題，利用逾800個燈籠，將200米的林蔭大道打造成新春燈籠海，漫天喜慶的大紅燈海散漫濃厚的節日氣氛，亦寄寓百業興旺、年年有餘。

大家在燈海打完卡之後，亦千萬不要錯過於中庭位置，長達8米的金龍裝置！是次裝置利東街邀請了不同人士透過藝術治療的方式，並以象徵如意喜慶的祥雲圖案作為基礎，在巨龍裝置上運用點點藝術創作屬於自己的個人祝福圖案，寓意將希望及福氣帶給社區，行運一條龍！另外，在指定日子，利東街更會有醒獅表演和舞獅體驗工作坊，絕對是今個新年不能錯過的好去處！

利東街 「褔魚燈海‧金龍獻歲」

開放日期：由即日至3月10日

開放時間：10am-11pm* (每日下午5時亮燈)

地點： 灣仔利東街

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新年商場︱2. 銅鑼灣時代廣場「新春花蕾」



時代廣場今年聯乘歌手陳蕾，以「新春花蕾」作主題，打造4大打卡位，當中最為矚目的是長達9米的花蕾隧道和設有4.5米巨型桃花樹的步步高「聲」花蕾鼓展區，另還有千姿百態瑰寶花道「織女世界」。這次打卡位的設計重點是搭配色彩和編織，別具特色，絕對是今個新年的必到打卡位！商場還推出新春限家利是封套裝，加入編織元素，極為特別，為大家傳遞花繁花似錦、花開富貴的祝福。



銅鑼灣時代廣場「新春花蕾」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭



「新春限家利是封套裝」換領活動

換領日期：即日起至2月9日

換領地點：5樓換領專櫃

換領時間：12pm-10pm

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新年商場︱3. 銅鑼灣wwwtc mall「招財喵樂園」

銅鑼灣將會聯乘法國著名插畫家Marion Arbona，打造數碼藝街裝置「招財喵樂園」，裝置位於商場中庭，是一座造型奪目的大型沉浸式蘋果屋，藝術家以西方藝術風格重新演繹東方招財貓形象，帶領大家走進奇幻百花園，又加入「蘋果」「富貴桔」「百花盛放」等設計元素，，同時亦有祝願大家萬事興旺的寓意。而商場另一焦點為高達2米的巨型扭蛋機，顧客只要消費滿指定金額，即可參與扭蛋。

銅鑼灣wwwtc mall「招財喵樂園」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：銅鑼灣wwwtc mall L1 中庭

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新年商場︱4. 皇室堡「喵萌之甜蜜Cafe」及 The ONE 「貓福開運部屋」

超人氣網紅小貓mofusand將於今個新年登陸皇室堡及The ONE，由即日起至2月25日帶桃mofusand，當中The ONE以「貓福開運部屋」為主題，打造5大打卡場景，由浴室到廚房和黃金沙盤，每個mofusand都以少女形象示人，是粉絲必去的集郵點！

另外，皇室堡則是以「喵萌之甜蜜Cafe」為主題，打造5大萌貓打卡位，當中必影焦點為巨型櫥窗內的2.2米高mofusand以及1米高mofusand達摩。場內更設「貓福期間限定店」，共售逾100款全新mofusand精品，更有60款mofusand Q萌珍藏卡。商場亦推出mofusand特色利是封和揮春，各位粉絲切勿錯過！

尖沙咀 The ONE「貓福開運部屋」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

皇室堡 x mofusand「喵萌之甜蜜Cafe」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：皇室堡地下中庭

Ｍofusand利是封及揮春換領活動

換領日期：即日起至換完為止

換領時間：12pm-10pm

​換領地點：The ONE UG2 顧客服務中心

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新年商場︱5.香港仔中心「招財喵喵開運祭」



今個新春，香港仔中心將舉辦「扣財喵喵開運祭」，化身成為日本愛知縣「招財貓的故鄉」，打造4大招財貓祈願打卡位，當中最為吸晴的是4米闊全港最大戶外「開運招財貓」，另外還有必影「喵喵戀愛神社」、「幸福招福貓電車」及「貓和風祭典」陪伴大家共度新春！香港仔中心更會舉辦「手繪擴香石招財貓工作坊」，及「福財雙收」雙重消費禮遇，讓大家今個新春「喵」來運到！



香港仔中心「招財喵喵開運祭」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：香港仔中心露天廣場、2期2樓及4期地下

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新年商場︱6. 太古城中心「LIVE HAPPY BANK」



太古城今年將舉辨「LIVE HAPPY BANK」主題活動，設置開運5大打卡位，包括4米高的「幸福快樂樹」、3米長的「財運滑梯」、「銀行大門」、「微笑保險箱」及「快樂提款機」，喜慶滿滿的新年布置，與親朋戚友一同打卡最好不過！另外，商場更特意設計了「福樂滿載」的利是封，只要滿指定金額即可換領，以日本庭園的山水仿為背景，再配上新春中式吉祥圖紋，收到利是的人必定能感受到賀歲祝福。



太古城中心「LIVE HAPPY BANK」

日期：即日起至2月25日

時間：

周一至五：12pm-9pm

周六周日及公眾假期：11am-9pm

地點：太古城中心二樓中庭及中橋



「福樂滿載」利是封套裝

換領日期：即日起至換完即止

換領時間：11am-8pm

換領地點：太古城中心二樓LIVE+服務處（近CIAK - All Day Italian）

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新年商場︱7.太古廣場「新春多彩朝氣園林」



由即日起至2月25日，太古廣場與灣仔星街小區以中國傳統園林為靈感，糅合現代設計手法，打造出4大新春打卡位，當中包括設有3.5米高巨型桃花樹的「新春色彩庭園」、「光影花藝亭」、「幸運庭園」及「星街小區花燈走廊」。另外，商場內亦推出色彩繽紛的「新春多彩」利是封，凡購買滿指定金額即可免費換領，讓大家贈予親友，傳達祝福。



太古廣場「新春多彩朝氣園林」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：太古廣場中庭



「新春多彩」利是封套裝

換領日期：即日起至2月25日

換領時間：11am-10pm

換領地點：L2層禮品換領專櫃（近JOYCE）

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新年商場︱8.天際100香港觀景台「七師傅與您創高峰」



天際100香港觀景台（天際100）將會聯乘七師傅，推出「七師傅與您創高峰#天際100」活動，大家可以親臨全港最高地標360度行大運！同時，天際100更邀請七仙羽師傅，親身教授獨門開運大法，當中包括全方位360度吸運大法、現場製作開運紀念幣、正偏財位打卡吸彩法等。七師傳亦為各單身人士準備增旺桃花、吸引心儀對象方法，以及為祈求事業、學業運的人，找出文昌位佈陣催旺運程，務求讓大家今年愛情事業兩得意！

天際100香港觀景台「七師傅與您創高峰」

日期：2月5日至2月29日

時間：10am-8:30pm

地點：環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

門票價錢：

成人：$198

小童或長者：$138

本地訪客成人：$108

小童或長者：$75

【購票按此】

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九龍區

新年商場︱9. 朗豪坊「黃金寶藏 FIND YOUR FORTUNE」



由即日起至25日，經典卡通角色唐老鴨舅父史高治叔叔將現身朗豪坊，帶大家進入滿布金幣和珠寶的神秘鴨堡金庫！場內有5大打卡位，最矚目的是設置於4樓通天廣場的巨型金池，大家可以在一眾金幣前打卡，今年必能盤滿缽滿！除了金庫打卡位，朗豪坊更聯乘URDU福部屋設期間限定店，全球獨家發售限量380隻金色唐老鴨公仔。迪士尼粉絲切勿錯過！



朗豪坊黃金寶藏 FIND YOUR FORTUNE

日期：即日起至2月25日

時間：11am-11pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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新年商場︱10. 尖沙咀Mira Place 「龍影光林」



今個新年，尖沙咀Mira Place以光影元素，打造打卡熱點「龍影光林」，為大家帶來3個全方位沉浸式的光影體驗，包括「龍の光影祈園」、「和風雅緻光影隧道」及「龍の祈願亭」，當中的光影祈園最為特別，是以春天繁花綻放的景象，加上滿天浪漫花卉，讓大家能夠360度沉浸在繁花美景之中，拍出今個新年最浪漫的照片！另外，大家還可到Mira Place大堂，與懸掛在半空中的3米高光影祥龍及6條絢麗的和風柱，實行全方位打卡！

尖沙咀Mira Place「龍影光林」

日期：即日起至2月21日

時間：10am-10pm

地點：Mira Place中庭

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新年商場︱11. 海港城「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」

Hello Kitty今年踏入50周年，正式擔任海港城的「國際親善大使」。海港城由即日起開展一連串的活動及會場限量精品，當中包括露天廣場的「花車巡遊」主題裝置，「海運觀點」觀景台的「旗鼓醒獅花園」裝置，花花宇宙藝術展覽及糖果曲奇期間限定店等。當中「花車巡遊」最為矚目，設有3個由不同角色駕駛的花車，當中主花車更有5米巨型Hello Kitty達摩，以圓碌碌的可愛造型，為大家送上不同的新年願望，各位粉絲不要錯過打卡機會！



海港城「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：海運大廈露天廣場

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新年商場︱12. 又一城 X FAT COFFEE WITH 「恭喜fat財又新年」



又一城在農曆新年將會聯乘潮流時尚品牌FAT COFFEE WITH，推出「恭喜fat財又新年」大型裝置，以裝置主角「發仔」，打造3大滿布新年氣氛的場景，當中包括長達18米的巨型金龍「發仔滿屋」！另外，商場還設有期間限定店，出售多款「發仔」首發龍年限定龍品，讓大家可以與「發仔」，一同邁向好運、喜悅的新年！



又一城 X FAT COFFEE WITH 「恭喜fat財又新年」

地址：九龍塘達之路80號又一城

時間：11am-10pm

12pm-8pm（Pop-up Store）

日期：即日起至2月18日

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新年商場︱13. 新蒲崗Mikiki「癲噹賀龍年春日祭」



新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki，聯乘本地作家「貓室」的人氣插畫「癲噹」，於新年期間呈獻「癲噹賀龍年春日祭」，設置2大和風打卡位，包括「巨型癲噹祈願鳥居」以及「癲噹龍年開運屋」，當中最為吸晴的是開運屋中的1.8米高巨型充氣「癲噹」，讓大家可以在癲噹的陪伴下，一起迎接龍年。另亦會舉辦新春市集和推出一系列「癲噹」精品和賀年用品，各位粉絲千萬不要錯過！



新蒲崗Mikiki「癲噹賀龍年春日祭」

日期：即日起至2月9日

時間：11am-9pm

地點：Mikiki地下中庭

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新年商場︱14. 荷里活廣場「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」



即日起至25日，荷里活廣場聯乘LINE FRIENDS，呈獻「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」，打造4大新春行運打卡位，包括4米高「LINE FRIENDS桃花樹」、「LINE FRIENDS開運祈願亭」、「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」及「鬼馬醒獅隊」，當中「『心』鎖情人橋」更可親手將「祝福手鎖」掛到情人橋上，見證不朽的愛情；單身人士緊記在桃花樹下走一圈，祈求來年桃花滿滿，出pool成功！



荷里活廣場「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：一樓明星廣場

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新年商場︱15. 德福廣場 「福運過龍年」



適逢龍年，德福廣場與「大中華非物質文化遺產傳藝會」打造出「福運過龍年」賀年布置，製作出14米長、氣勢逼人的瑞龍造型裝置，祝願各位新年風調雨順，繁榮安泰！場內更設有仿照傳統霓虹燈效果而製作的打卡必影燈牌，包括「要乜有乜」、「升職加人工」、「運氣爆棚」及「靚到爆鏡」等新式祝福，祝願大家新一年心想事成！



德福廣場「福運過龍年」

日期：即日起至2月25日

地點：德福廣場1期地下中庭

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新年商場︱16. 領展 X 奶龍「辰龍賀歲」

龍年將至，不少人為了應節都會購買與龍相關的產品，作為今年龍年的主角奶龍更會現身香港與大家共慶新春！由即日起至3月24日，黃大仙中心與彩園廣場呈獻「辰龍賀歲」活動，設有6大打卡位各設於商場不同位置，當中包括由本地紮作雄獅樓親手製作的3.5米高奶龍舞龍迎春裝置，是今次必影打卡位！

而彩園廣場則有3個3米高的充氣奶龍打卡位，每個奶龍都帶上與新年有關的飾物，非常趣致。活動期間更推出多款獨家限量奶龍精品，包括賀年揮春、平安御守，讓大家一同接收奶龍的新年祝福。

領展 X 奶龍 「辰龍賀歲」

日期：即日起至3月3日

時間：11am-8pm

地點：黃大仙中心北館及南館；上水彩園廣場

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新界區



新年商場︱17. 新都會廣場「美燈之景光影祭」



新都會廣場由即日起至25日，舉辦「美燈之景光影祭」迎接新年，以華燈和燈海光影作主題，將L3及L4 露天廣場打造成璀璨奪目的唯美燈籠海，超過200個幻彩花燈高掛於「華燈光影天梯」，仿如置身於萬家燈火，星光點點的唯美氛圍，另還有3.5米高的「古風亭閣」和「火樹銀花步道」也是必到打卡位。商場亦於指定時間舉辦「龍年文創市集」，逾80個本地手作品牌參與，提供傳統賀年食品、新年裝飾及一系列以「龍」為主題的精美手作，讓各位可以行大運，添年貨。

新都會廣場「美燈之景光影祭」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：新都會廣場L4露天廣場

「龍年文創市集」

日期：即日起至2月9日

時間：12pm-9pm

地點：新都會廣場L3及L4露天廣場

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新年商場︱18. 荃灣廣場「幸福熊貓新春園」

新一年象徵新開始，大家都會想幸福滿滿過龍年，荃灣廣場打造「幸福熊貓新春園」，一眾熊貓包圍著大家，必定能感受倍滿的幸福感！今次場內主角是3米高粉系熊貓，以及於L5空中樂園8大至「熊」打卡位，一共38隻活潑可愛的招福熊貓陪各位過發財年！當中逾3米高毛絨絨的「大吉大利大熊貓」以及20米長「幸福熊貓開運牆」是場內必到打卡位，今年想幸福爆燈，一起抱緊熊貓過新年！

荃灣廣場更特別準備了一套4款限量「幸福熊貓利是封」，慵懶又不失可愛的粉色熊貓，絕對是龍年必入手利是封之一！

荃灣廣場「幸福熊貓新春園」

日期：即日起至2月18日

時間：10:30am-10pm

地點：荃灣廣場L5空中樂園

「幸福熊貓利是封」、「大吉幸運龍利是封」換領詳情

換領日期：即日起至2月9日

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

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新年商場︱19. MCP新都城中心「花舞春瀛御賞園」

新年新氣象，除了大紅大紫的新年，還有不一樣的特色粉紅新年盛宴！由即日起至25日，將軍澳新都城中心2期將化身成粉系日式和風庭園，舉辦「花舞春瀛御賞園」，帶大家走進3大日式庭園打卡位，包括由逾500個粉系小風鈴組成的「瀛春風鈴步道」、柔和木調的日式茶室「御花開運茶舍」、參照日本京都嵐山而設計的「花漾光影燈林」，共度日系粉紅新年！

除此之外，商場首度聯乘麥田捕手文創空間打造「新春迎福市集」，多間本地人氣設計及文創小店進駐，共售各式各樣新年主題特色手作及送禮佳品，各位可以在市集內盡情享受購物樂趣，為拜年送禮做好準備！

MCP新都城中心「花舞春瀛御賞園」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：MCP CENTRAL L1天幕廣場

MCP DISCOVERY「新春迎福市集」

日期：即日起至2月9日

時間：12pm-9pm

地點：MCP DISCOVERY L1天幕廣場

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新年商場︱20. 新城市廣場 「HomeSquare花結春園」

迎接新春之際，新城市廣場與HomeSquare聯手將民間藝術「繩結」轉化成春日裝置，帶來6大「織」福打卡位，如海綿織棉布編織而成的「同心結拱門」、插滿浪漫雲朵花的「梳乎雲朵花瓶椅」、以編織呈現金魚靈動姿態的「鯉躍福滿門」和繁花之下的編織椅「花間夢椅」等。商場還推出「提升福氣」利是封，以四款寓意吉祥的植物設計，祝願大家新一年可以步步高升，人緣財富統統提升！

新城市廣場 「HomeSquare花結春園」

日期：即日起至2月25日

時間：10am-10pm

地點：新城市廣場1期3樓中庭、HomeSquare L1 中庭

新城市廣場 「提升福氣」利是封

換領日期：即日起至換完即止

換領地點：新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃

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新年商場︱21. 新港城「Kanahei’s Small animals」

今個農曆新年，馬鞍山新港城中心將首度聯乘日本高人氣角色Kanahei’s Small animals，推出5大P助與粉紅兔兔的限定打卡位及2大主題玩樂園。換上龍年主題新裝的一眾角色們，將會出現在5大新春最旺打卡區，包括全港首個5米高「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」，在周末及假期期間「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身成開運主題玩樂區，走入裝置許願、互動玩遊戲都得！

除此之外，新港城中心更聯乘 Kanahei’s Small animals推出限定版利是封套裝，一套３款，龍頭、金菠蘿、桃花造型都有，寓意家庭、事業、愛情統統都順順利利！

新港城中心 x Kanahei’s Small animals 「福氣最『龍』遊樂園」

日期：即日起至2月25日

地點： MOSTown新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）

時間：

5大新春最旺打卡區：10am-10pm

2大開運主題玩樂區：12pm-8pm（逢周六、日及公眾假期開放）

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新年商場︱22. 天水圍三大領展商場 chiikawa「春の開運祭」

領展聯乘日本超人氣卡通角色chiikawa，於即日至25日期間，換上新春形象造訪天水圍T Town、天澤商場及天瑞商場三大領展商場，為大家呈獻chiikawa「春の開運祭」，融合日式賀年與港式傳統新年習俗，為大家帶來不一樣的新春開運之旅。

天水圍 T Town 準備了3米高巨型鏡餅幻視打卡裝置，走進裝置大家可以沉浸式感受新年財神及搖錢樹喜慶元素，祝福新一年賺到盆滿缽滿；天瑞商場則有8米長的巨型立體開運寶船，當中大家可暢玩 chiikawa 御守拼圖賀詞對對碰遊戲，隨意轉圖案及祈願字，拼湊成幸福背景；天澤商場還有互動長壽拉麵等賀年食品，大家可以近距離卡品嚐應節食品，一同與chiikawa共享最豐盛的新年。

chiikawa「春の開運祭」

日期：即日至2月25日

地點：

天水圍T Town：天水圍天華路30至33號

天瑞商場：天水圍天瑞路9號

天澤商場：天瑞路77號

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責任編輯：任薏