鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛　王雁芝IG發文：掛念你

▲ 鄭啟泰者婚妻王雁芝曾為滾軸溜冰運動員。

日前，鄭啟泰才宣布向同居2年的女友王雁芝成功求婚，殊料在昨日（2月3日）傍晚，鄭啟泰卻驚傳死訊，終年56歲，從此天人永隔。

鄭啟泰的未婚妻王雁芝為前香港滾軸溜冰運動員，退役後當滾軸溜冰教練。王雁芝曾於2000年至2006年成為香港最佳速度滾軸溜冰女運動員，代表香港作賽達11年，最佳成績為亞洲錦標賽500米第5名，全國速度輪滑5000米積分淘汰賽亞軍。

此外，她曾於《2020香港小姐競選決賽》表演滾軸溜冰。而王雁芝的胞妹王蘊妮也是運動員，更為香港女子速度滾軸溜冰8項紀錄保持者。

鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲 未婚妻難以接受噩耗

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鄭啟泰逝世丨王雁芝思念未婚夫

未婚夫鄭啟泰突然離世，王雁芝指兩日前二人仍在商量婚禮細節，但想不到竟發生此不幸事，王雁芝回應傳媒時稱：「發生得太突然，我都唔知發生乜事。」至於鄭啟泰死因仍待醫生檢查，王雁芝坦言仍未接受到鄭啟泰離世。

昨晚約8時40分，王雁芝在個人IG上載一張黑白餃子相，寫道：「你最愛的餃子。一日讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩，可惡的你，最愛整鬼 幾鬼怪 呢一次整鬼一啲都唔好玩。」，再寫上「掛念你」並tag鄭啟泰加心心emoji。