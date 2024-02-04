2024 風生水起丨吳若希被批命格是非多　麥玲玲爆馮盈盈拒拍拖因受過情傷

▲ 《2024 風生水起》

由薛家燕、陳懿德、許文軒及徐文浩任主持的TVB風水賀年節目《2024 風生水起》，在明晚（2月5日）一集「龍年開運搵師傅」邀吳若希（Jinny）任嘉賓。

麥玲玲指，Jinny八字命格多衝擊，跟任何人結婚一樣都會磨擦多，並叮囑Jinny搵屋要謹慎：「唔好揀鬧交嘅屋，或擺設上多衝擊。你本身命格是非多，躺著也中槍，小就是非，大就官非。」

玲玲師傅先指屋內不要放太多公仔，容易招惹是非，同時要留意主人房廁所是否沖睡床，橫沖影響健康，直沖則影響夫妻感情。

同時，師傅又提醒留意廚房佈局，不宜太多反光物料，折射灶頭容易出現三角關係。另外，她又教Jinny將女兒書桌移向西北文昌位。

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▲ 《2024 風生水起》「龍年開運搵師傅」邀吳若希任嘉賓。

盈盈求一級榮譽畢業大法

至於後晚（2月6日）的「龍年開運搵師傅」邀來馮盈盈任嘉賓，去年重返校園修讀食品產業管理市場營銷碩士課程的盈盈，以學生身份現身，更捉住玲玲師傅請教增強文昌運妙法。

盈盈表示，上學期成績奪得A-，希望下學期能奪A+，望以一級榮譽成績畢業。玲玲師傅指讀書運觀額頭和耳朵，盈盈額頭飽滿明亮、耳朵亦輪廓分明，絕對是一名學霸。

▲ 玲玲師傅指盈盈額頭飽滿，絕對是學霸。

她又指，盈盈屬狗雖然沖太歲，但藝人犯太歲反機會多，建議盈盈今年多現身幕前，有助名氣提升。

談到桃花運，盈盈揚言不想拍拖，玲玲師傅聞言即突破盲點：「咁一定係受咗情傷！」引發眾人嘩聲四起。