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【DSE】考評局：未有大學2024年後不接受DSE資歷　強調考生不必過度憂慮

社會 12:41 2024/02/04

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有院校強調繼續認可DSE資歷。（資料圖片）

考評局表示，在過去大半年，從多方面向海外大學和高等院校跟進，以助院校盡快更新就DSE考生的一般入學要求資訊。截至今日（4日），已有275所海外院校將適用於2024年或後DSE的一般入學要求，上載至考評局網站或院校的官方網站；更有院校特別針對近日的不實報道，在網頁上作澄清，強調繼續認可DSE資歷。

考評局強調，一直十分重視及努力推廣DSE的資歷認可，而配合由2024年DSE起實施的四個核心科目優化措施，當局自2022年初開始，已向約300間海外的高等院校詳細解釋有關優化措施及成績匯報的變動，亦積極向院校跟進及更新其對於DSE考生的一般收生要求。過去兩年來，考評局陸續收到各院校的回覆，但亦有一些院校需時更新。至今未見有大學於2024年或之後不再接受DSE作為申請入學的資歷。

DSE考生在海外升學的熱門選擇，包括多所英國、美國、加拿大和澳洲的著名大學，已經作出相關更新。由此反映，普遍海外院校支持DSE資歷的國際認可，並為DSE考生的入讀申請事宜，提供合適的資訊和所需要的協助。

目前，仍有27所院校需時作適當更新，相較上月初已大幅減少。考評局會繼續加強與院校的聯繫，同時為提升跟進工作的成效，亦會聯絡相關大學的駐港總領事館，以協助院校向考評局提交更新後的成績要求。

就DSE來說，海外院校一般較重視英國語文和數學科成績，並會要求學生於最佳的四至五個科目達到一定的整體成績水平，但大部分院校沒有就中國語文、公民與社會發展（公民科）以至個別選修科目逐一列出成績要求。事實上，即使在優化措施推行前，這些院校亦以同樣的計分安排收生，未有要求計算通識教育科的成績，但不會影響學生申請入讀的機會。

考評局指，公民科作為DSE的核心科目，是構成DSE資歷的重要組成部份。海外院校認可DSE的資歷時，已對DSE各科的課程內容和評核機制作全面考慮，考生不必過度憂慮。如大家正計劃報讀海外院校，並對收生要求有所疑問，可直接向擬報名的院校查詢有關詳情。

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記者：黃穎津

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