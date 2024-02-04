  • 20°C
香港時間 : 2024204日 (週日) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻徹夜難眠　王雁芝：要學會自己一個人瞓覺喇！

娛樂 13:11 2024/02/04

分享：

分享：

熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

鄭啟泰與王雁芝。

日前，鄭啟泰才宣布向同居2年的女友王雁芝成功求婚，殊料在昨日（2月3日）傍晚，鄭啟泰卻驚傳死訊，終年56歲。

生前在個人IG最後帖文是在4日前發出，他上載一段玩道具啞鈴的短片，扮大力士的鄭啟泰把啞鈴舉起，並寫道：「大力士！ 佛山片場。」

早前，他回巢新城電台，特別買20枝紅玫瑰送給公司的女同事，更特別到茶水房獻花給負責茶水姐姐及人事部負責出糧的女同事，感謝她們一直幫忙，他亦有把過程拍成短片放上IG。

鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻難以接受噩耗

點擊圖片放大
+4
+3

鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛　王雁芝IG發文：掛念你

鄭啟泰逝世丨未婚妻難以入眠

至於鄭啟泰日前才公布成功求婚，他的未婚妻王雁芝為前香港滾軸溜冰運動員，退役後當滾軸溜冰教練。

直言未能接受到鄭啟泰離世的王雁芝，在昨晚約8時40分在個人IG上載一張黑白餃子相，寫道：「你最愛的餃子。一日讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩，可惡的你，最愛整鬼幾鬼怪，呢一次整鬼一啲都唔好玩。」，再寫上「掛念你」並tag鄭啟泰加心心emoji。

而徹夜難眠的王雁芝，在晚上透過在IG限時動態連環發文抒發心情，當中，她上載與鄭啟泰在沙灘的合照，寫道：「傻佬，而家係咪游緊水呢？今日我就要學會自己一個人瞓覺喇！」

另外，有朋友稱對鄭啟泰突然離世感震驚，王雁芝寫：「係呀，佢鍾意整鬼人，今次佢真係畀咗個大整蠱我！」

點擊圖片放大
+5
+4

鄭啟泰逝世丨王雁芝：我冇揀錯人

後來，王雁芝轉發朋友對鄭啟泰的悼念，當中有人寫道：「一個奇妙的相遇，令我體驗到你嘅氣趣幽默，你嘅愛心同細心一直喺我腦海中，我厚着臉皮打擾你哋，而你哋不厭其煩將我照顧得妥妥當當。我仲好想繼續聽你哋講舊事，仲未同你哋去澳門食嘢。」

而王雁芝留言回覆：「佢就係一個大好人，我冇揀錯人。」

此外，亦有人寫感激鄭啟泰多年的支持，王雁芝回覆：「他給予我無限支持，我做甚麼他100%支持我，我的最大後盾。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻王雁芝難以接受噩耗
20:00 2024/02/03
鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻王雁芝難以接受噩耗
鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛　王雁芝IG發文：掛念你
今日 11:13
鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛　王雁芝IG發文：掛念你
河國榮逝世丨布偉傑揭河國榮飽受喪妻之痛拒與外間聯絡　契女雷琛如心情沉重拒回應
16:44 2024/02/03
河國榮逝世丨布偉傑揭河國榮飽受喪妻之痛拒與外間聯絡　契女雷琛如心情沉重拒回應

你可能感興趣

鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻王雁芝難以接受噩耗
20:00 2024/02/03
鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻王雁芝難以接受噩耗
鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛　王雁芝IG發文：掛念你
今日 11:13
鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛　王雁芝IG發文：掛念你
河國榮逝世丨布偉傑揭河國榮飽受喪妻之痛拒與外間聯絡　契女雷琛如心情沉重拒回應
16:44 2024/02/03
河國榮逝世丨布偉傑揭河國榮飽受喪妻之痛拒與外間聯絡　契女雷琛如心情沉重拒回應
DJ 娛樂人物職業 新城電台 網絡熱話

最高瀏覽

鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻難以接受噩耗
鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻難以接受噩耗
明星凍齡丨52歲江美儀零P圖素顏見得人　保養得宜靠茹素跑山凍齡
明星凍齡丨52歲江美儀零P圖素顏見得人　保養得宜靠茹素跑山凍齡
過關罰款丨內地男帶6包煙經羅湖返港　驚訝被罰呢個數大呻：同事帶7條都無事
過關罰款丨內地男帶6包煙經羅湖返港　驚訝被罰呢個數大呻：同事帶7條都無事