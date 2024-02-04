鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻徹夜難眠　王雁芝：要學會自己一個人瞓覺喇！

▲ 鄭啟泰與王雁芝。

日前，鄭啟泰才宣布向同居2年的女友王雁芝成功求婚，殊料在昨日（2月3日）傍晚，鄭啟泰卻驚傳死訊，終年56歲。

生前在個人IG最後帖文是在4日前發出，他上載一段玩道具啞鈴的短片，扮大力士的鄭啟泰把啞鈴舉起，並寫道：「大力士！ 佛山片場。」

早前，他回巢新城電台，特別買20枝紅玫瑰送給公司的女同事，更特別到茶水房獻花給負責茶水姐姐及人事部負責出糧的女同事，感謝她們一直幫忙，他亦有把過程拍成短片放上IG。

鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲 未婚妻難以接受噩耗

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鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛 王雁芝IG發文：掛念你

鄭啟泰逝世丨未婚妻難以入眠

至於鄭啟泰日前才公布成功求婚，他的未婚妻王雁芝為前香港滾軸溜冰運動員，退役後當滾軸溜冰教練。

直言未能接受到鄭啟泰離世的王雁芝，在昨晚約8時40分在個人IG上載一張黑白餃子相，寫道：「你最愛的餃子。一日讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩，可惡的你，最愛整鬼幾鬼怪，呢一次整鬼一啲都唔好玩。」，再寫上「掛念你」並tag鄭啟泰加心心emoji。

而徹夜難眠的王雁芝，在晚上透過在IG限時動態連環發文抒發心情，當中，她上載與鄭啟泰在沙灘的合照，寫道：「傻佬，而家係咪游緊水呢？今日我就要學會自己一個人瞓覺喇！」

另外，有朋友稱對鄭啟泰突然離世感震驚，王雁芝寫：「係呀，佢鍾意整鬼人，今次佢真係畀咗個大整蠱我！」

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鄭啟泰逝世丨王雁芝：我冇揀錯人

後來，王雁芝轉發朋友對鄭啟泰的悼念，當中有人寫道：「一個奇妙的相遇，令我體驗到你嘅氣趣幽默，你嘅愛心同細心一直喺我腦海中，我厚着臉皮打擾你哋，而你哋不厭其煩將我照顧得妥妥當當。我仲好想繼續聽你哋講舊事，仲未同你哋去澳門食嘢。」

而王雁芝留言回覆：「佢就係一個大好人，我冇揀錯人。」

此外，亦有人寫感激鄭啟泰多年的支持，王雁芝回覆：「他給予我無限支持，我做甚麼他100%支持我，我的最大後盾。」