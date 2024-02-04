【美斯訪港】國際邁阿密對港聯下午4時上演　球迷希望美斯踢足全場

▲ 大批球迷入場支持美斯。(林宇翔攝)

阿根廷球王美斯領軍的美職聯球隊國際邁阿密，今日（4日）下午4時，將在香港大球場與港聯踢表演賽。持票球迷中午12時30分起可預早入場，欣賞大會準備的表演。

美斯乘旅遊巴到達香港大球場：

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開賽前約兩小時，美斯與隊友乘旅遊巴到場，大批球迷亦陸續抵達，場外開始出現人龍，不少球迷穿上美斯阿根廷及國際邁阿密的10號波衫；手持黑色底、有「Messi is infinity」粉紅色字樣的旗幟；臉上畫上阿根廷國旗等。

家住新界的阮先生，今日特意與太太遠征至港島欣賞球賽，甫到場便戴上由其他球迷製作的美斯頭飾，稱有機會親眼見到美斯十分開心，形容美斯能力強，是全面的球員，比其他球員「技高幾籌」，但笑言不知應該要支持港隊或是國際邁阿密，心情忐忑。

美斯球迷人數多：

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廖小姐跟3名朋友結伴到場，指是第一次有機會見到美斯，製作了橫額盼獲親筆簽名，又笑言希望美斯「最少踢89分鐘」，即差不多踢足全場。

數名11至12歲的小朋友亦身穿球衣到場支持偶像，其中高同學說，首次有機會見到美斯。十分興奮開心。

場外同時不乏來自世界各地的球迷，包括印尼、內地等。來自江蘇的張小姐小學時期，即約2014年起，便鍾情美斯，不但手機背景圖片為美斯在球場上踢波的英姿，美斯早前隨阿根廷國家隊，在北京人工體育場與澳洲上演友誼賽時亦有到場，今日更身穿美斯國際邁阿密10號球衣、戴上藍白色頸巾等，甚至親手畫了支持美斯的橫額。她形容雖然花了很多時間和錢來港，但仍非常興奮和開心，希望美斯踢足全場。

深圳人陳先生亦跟兩名來自上海等不同內地城市的球迷朋友到場支持偶像。他指，2005年起便喜歡美斯，是阿根廷、巴塞隆拿和國際邁阿密球迷，昨天亦有到場觀看公開操練，並跟500多名內地球迷拼出10號人海字樣，致敬美斯。

他續指，美斯有傷在身，或許不會踢足全場，但有機會見到他已十分開心，「見一次少一次，即使之前見過，都希望見多幾次。」

來自廣東的幸先生亦已喜歡美斯10多年，多次親眼目睹其精彩球技。他稱，今次特意請了喜歡「C朗」的朋友一起到場，昨日亦有觀看公開操練，很開心興奮，希望球員用盡全力，踢得好看，不斷入波。其C朗迷朋友梁先生笑言，今日穿了美斯阿根廷球衣，是他忠實球迷，又形容現場氣氛，到場球迷絡繹不絕。

警方預料今日銅鑼灣一帶人多擠迫，建議球迷使用公共交通工具前往天后，然後步行前往大球場，並呼籲球迷預備好有效的二維碼門票供職員掃描，以確保能順利入場。

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記者：梁薾心