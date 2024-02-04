【珍惜生命】港島柏道政府宿舍男子墮樓　當場證實不治

▲ 港島柏道政府宿舍男子墮樓，當場證實不治。（資料圖片）

昨日（3日）晚上8時，警方接報一名男子由港島西半山柏道25號政府宿舍高層墮下倒臥地面昏迷。救護員接報到場，經檢視後證實男子當場死亡，警方圍封現場，用布遮蓋遺體，警方在現場沒有發現遺書，案件初步無可疑，死因有待剖驗確定。

消息指墮樓男子姓嚴55歲為退休消防人員，曾駐守昂船洲潛水組助理區長，與妻子及分別兩名分別19及20歲兒子居於上址A座一單位10多年，警方調查發現，在大廈7至8樓梯間有一個鐵鎚及窗門被打開，位置與死者倒卧點吻合，相信男子從該處墮下。

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記者：黃傑偉