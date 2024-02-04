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張致恒反擊前度莊韻澄表明 「未曾向任何人求婚」 　Steven盼解財困後與雯雯補擺喜酒

娛樂 15:13 2024/02/04

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

張致恒隔空回應前度莊韻澄表示自己： 「未曾向任何人求婚。」

張致恒（Steven）在2019年與粉絲雯雯（區燕雯）「奉子成婚」，可是婚後雯雯不時在社交平台放負更常聲稱要離婚，但永遠「得個講字」更被網民嘲諷為「離婚界KOL」。

不過，另方面張致恒夫婦又十分恩愛，四年抱四，早前雯雯生病，張致恒悉心照顧太太，令雯雯罕有地公開讚丈夫。

張氏一家︱區燕雯罕有讚老公張致恒為神隊友　雯雯：至少呢三日你有大轉變

張致恒太太雯雯被網民嘲諷為「離婚界KOL」。

稱從未向任何人求婚

不過，日前張致恒前度莊韻澄在受訪時指，對方曾求婚卻遭她拒絕。而Steven在昨日（2月3日）在IG發文，表示從來沒有向任何人求婚，就連太太都沒有，分明隔空回應莊韻澄，同時表示對當日草草結婚感對不起太太：

我想澄清返一樣嘢，我冇同任何人求過婚，我其中一個最遺憾嘅亦都係呢一樣嘢，我連我老婆都冇求婚，當年因為我嘅貪玩，令到結婚本來係一件美好嘅事，最後搞到草草了事結咗婚就算，雖然大家睇落去呢一段婚姻好似好兒戲，我亦都有好多地方係做得唔好令到老婆成日都嬲，所以呢件事一直都記咗喺心裏面，一直都好想日缺曬所有財務危機，就好好咁樣擺返個酒，影返靚靚嘅婚紗相，咁就perfect喇！

張致恒前度莊韻澄。

然後，他再向太太致歉，續指：

最後好想同老婆講聲對唔住，一直以嚟要你承受我啲小朋友性格，三分鐘熱度 冇記性 貪玩 懶惰 嚴重拖延症 ，我會好好咁樣去改變令到個屋企更加美好，所以若果你真係有啲咩唔開心嘅話你就盡管喺ig擺出嚟啦，聖經裏面有話過
路 11:36若 是 你 全 身 光 明 、 毫 無 黑 暗 、 就 必 全 然 光 明 、 如 同 燈 的 明 光 照 亮 你
若果我好好地做好自己，將自己嘅幽暗署暴露出嚟，我諗所有嘢都會變返好，繼續努力為咗呢個屋企變得更加成功！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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