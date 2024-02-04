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【走塑】謝展寰：膠柄牙線棒、牙縫刷仍可售賣　未有充足替代品前不會禁售

社會 15:43 2024/02/04

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牙線棒、棉花棒於多間個人護理店缺貨。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰今日（4日）發表網誌，糾正坊間就4月22日開始實施的即棄膠餐具和其他塑膠產品管制所產生的誤傳。

謝展寰指，計劃不是禁售棉花棒而只是膠軸棉花棒，市面上售賣的棉花棒很多早已經是紙、木或竹軸的，它們完全不受影響。第二，膠柄牙線棒和牙縫刷仍然可以如常發售。他又強調政府不會在市場上未有充足替代品前禁售日常塑膠產品，亦會在制定計劃時充分考慮香港的實際情況，盡量從源頭，即是生產、售賣和提供者做起，避免對市民生活造成過大影響。

很多人都不明白為何要特別減少使用塑膠。謝展寰解釋，塑膠難以分解，可在自然環境中殘留動輒過百年的時間，破碎後成為微塑膠，再經海洋生物吸收後便可進入食物鏈，對環境生態以至人類健康可以造成深遠禍害，有不少國際科學研究報告已經在人類血液內找到微塑膠，所以必需採取行動減少使用塑膠。內地早於2020年年底起，已禁止生產和銷售發泡膠餐具和膠柄棉花棒；鄰近的澳門，亦已經先後禁止進口發泡膠和即棄塑膠餐具。

針對這類受管制的塑膠外賣餐具，環境局留意到現時非塑膠（如紙、軟木等）飲管、攪拌棒、叉刀匙及碟的價錢與一般塑膠餐具已相差不遠。例如，膠叉平均約每件0.2元，而木叉平均約每件0.25元，而非塑膠攪拌棒的價錢則與塑膠攪拌棒相若。而香港有不少餐廳很早已轉用非塑膠餐具，並非法例要求才作出改變。

在新法例下，市民在日常生活中取得、購買或使用某些即棄塑膠產品並不違法。另一方面，4月22日開始受管制的塑膠產品均在市場上已有成熟替代品（包括非塑膠餐具等），或並非生活必需品（例如充氣打氣棒、熒光棒等）。至於內地和澳門都已禁止的發泡膠，由於非常易碎，對環境的破壞最大，因此在新法例下不可銷售或提供發泡膠餐具（包括碟、飯盒、湯碗和杯）。

為更好地協助業界走上「減塑」、「走塑」的步伐，當局會將即棄塑膠管制計劃在4月22日開始實施後的首6個月定為適應期。這段期間環保署會集中於宣傳教育，探訪相關業務地點的運作情況，並提供建議和資訊，協助企業符合新法例下的規定。在6個月過後，環保署仍然會以教育先行及風險為本的執法模式，針對屢勸不改的「違法黑點」採取執法行動。環保署亦會設立熱線，解答市民和業界的查詢、投訴及舉報。

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記者：黃穎津

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