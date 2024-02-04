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鄭啟泰逝世｜黎海珊落淚憶前夫鄭啟泰　已放下怨恨：只記住一起的開心時刻

娛樂 15:46 2024/02/04

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黎海珊表示只會記住與前夫鄭啟泰，以及拍檔邵國華過往一起的開心時刻。

鄭啟泰昨日（2月4日）突然離世，終年56歲。而鄭啟泰在26歲時與黎海珊閃婚，可惜婚姻只維持5年，便結束夫妻關係。鄭啟泰生前亦曾坦言當時自己未成熟，而且太花心受不住誘惑，於是利用第三者作為導火線重新尋找自由。

黎海珊在昨晚接受傳媒電話訪問時多次哽咽落淚，表示當年的怨恨已微不足道，只會記住對方最美好一刻，包括他們當年跟前年病逝的邵國華如何努力做好電台節目的畫面。

她慨嘆當年一同主持節目的兩位拍檔先後離世，並指現在最擔心是鄭啟泰的父母。

鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛　王雁芝IG發文：掛念你

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鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻由幸福待嫁變失去摯愛　王雁芝IG發文：掛念你

鄭啟泰逝世丨憶昔日工作開心時光

黎海珊回憶最後一次見鄭啟泰，是在一個傳媒周年酒會上，當時對方主動找她聊天，並抱怨被電台虧待，又開心獲樂易玲簽約成藝人。

她並指，鄭啟泰當天本想合照，惟後來有人行過來打斷結果沒合照。

當被問會否感到遺憾，黎海珊回應︰「不會，我會記住我們一起做節目時的開心時刻，要記住他和邵大哥（邵國華）兩個人做節目時的樣子，因為那段時間最開心。我們3個人不時為做好節目度橋，鬼怪（鄭啟泰）是節目監製，我們回家後也是談公事。」

而黎海珊亦在個人IG上載與鄭啟泰及邵國華當年在電台工作的合照，寫道：「會讓記憶停留在這一瞬間」

撰文 : TOPick柴犬出動

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