【美斯訪港】行政長官李家超到場觀賽　梁朝偉、劉嘉玲及何詩蓓與碧咸寒暄

▲ 李澤楷入場觀看比賽，並向傳媒揮手。(林宇翔攝)

國際邁阿密對戰港隊的表演賽，不足半小時後上演，兩隊球員正於現場現身。大會較早前安排，國際邁阿密班主碧咸、港旅遊發展局總幹事程鼎一等人，參與飛龍的點晴儀式。其後組合Mirror成員姜濤、以及Anson Lo(盧瀚霆)，亦於球場中圈位置獻舞，不少粉絲於場內支持。

大戰在即之前，碧咸與東京奧運100公尺自由式與200公尺自由式兩面銀牌得主何詩蓓於場內交談，其後著名影星梁朝偉、劉嘉玲夫婦、以及歌手鄧紫棋亦現身，成功炒熱氣氛。另外，YouTuber《試當真》男演員游學修、名模周汶錡、演員葉童亦到現場觀賞大戰。

大約3時左右，盈科拓展集團主席李澤楷亦現身大球場，準備入場觀賽。較早前，碧咸亦於李澤楷陪同下出席集團旗下一個品牌活動，李澤楷旗下的電視台，亦直播賽事。

行政長官李家超、財政司司長陳茂波、以及文體旅局局長楊潤雄，亦到達大球場，並向現場球迷揮手致意。

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責任編輯：陳展棋