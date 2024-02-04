  • 20°C
香港時間 : 2024204日 (週日) 16:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美斯訪港】行政長官李家超到場觀賽　梁朝偉、劉嘉玲及何詩蓓與碧咸寒暄

社會 15:50 2024/02/04

分享：

分享：

熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

李澤楷入場觀看比賽，並向傳媒揮手。(林宇翔攝)

國際邁阿密對戰港隊的表演賽，不足半小時後上演，兩隊球員正於現場現身。大會較早前安排，國際邁阿密班主碧咸、港旅遊發展局總幹事程鼎一等人，參與飛龍的點晴儀式。其後組合Mirror成員姜濤、以及Anson Lo(盧瀚霆)，亦於球場中圈位置獻舞，不少粉絲於場內支持。

大戰在即之前，碧咸與東京奧運100公尺自由式與200公尺自由式兩面銀牌得主何詩蓓於場內交談，其後著名影星梁朝偉、劉嘉玲夫婦、以及歌手鄧紫棋亦現身，成功炒熱氣氛。另外，YouTuber《試當真》男演員游學修、名模周汶錡、演員葉童亦到現場觀賞大戰。

大約3時左右，盈科拓展集團主席李澤楷亦現身大球場，準備入場觀賽。較早前，碧咸亦於李澤楷陪同下出席集團旗下一個品牌活動，李澤楷旗下的電視台，亦直播賽事。

行政長官李家超、財政司司長陳茂波、以及文體旅局局長楊潤雄，亦到達大球場，並向現場球迷揮手致意。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻難以接受噩耗
鄭啟泰逝世丨DJ鄭啟泰突然離世終年56歲　未婚妻難以接受噩耗
明星凍齡丨52歲江美儀零P圖素顏見得人　保養得宜靠茹素跑山凍齡
明星凍齡丨52歲江美儀零P圖素顏見得人　保養得宜靠茹素跑山凍齡
過關罰款丨內地男帶6包煙經羅湖返港　驚訝被罰呢個數大呻：同事帶7條都無事
過關罰款丨內地男帶6包煙經羅湖返港　驚訝被罰呢個數大呻：同事帶7條都無事