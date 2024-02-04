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新聞女王丨佘詩曼大露背派福利　阿佘開金口唱《Crystal Clear》中文版《透徹》

娛樂 16:36 2024/02/04

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

佘詩曼穿大露背裝上陣唱《新聞女王》中文版片尾歌《透徹》。

憑《新聞女王》成《萬千星輝》三料視后的佘詩曼，其人氣未因劇集播完便下降，阿佘近日在內地拍廣告、商演、上電視節目等，總之密密搵真銀過肥年。

而阿佘亦交足功課，日前在內地上節目《2024網絡視聽盛典》，當中最難得是「Man姐」佘詩曼首度獻唱《新聞女王》片尾歌曲《Crystal Clear》的中文版《透徹》，在演唱期間，阿佘背後的大熒幕更播出她以往的演出作品。

至於阿佘歌藝不俗，網民覺得她沒被炎明熹原唱比下去，指她是「是被演員耽誤的歌手」。其實阿佘去年為慶祝入學25周年推出推出個人首支單曲《前排位置》，以她一貫認真作風，相信當時早已不斷練歌藝，所以唱《透徹》時唱功不輸時下歌手。

新聞女王丨三料視后佘詩曼現身北京台「報新聞」　阿佘化身Man姐預告春晚節目

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佘詩曼大露背成焦點

不過是次演出令人「錯重點」把焦點放在佘詩曼衣著上，她以大露背禮服配以巨型鎖鏈襯飾上陣，大騷性感玉背十分搶鏡。

而佘詩曼真的十分忙，在今晚又會現身內地的東方衛視上另一綜藝節目《今晚開放麥》，可說示範何謂「紅嘅極致」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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