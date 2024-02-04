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【23條立法】陳茂波：龍年市況穩中向好　立法讓營商環境得以維持

政治 16:24 2024/02/04

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財政司司長陳茂波上周主持面向金融界的《基本法》第二十三條本地立法解說會。（陳茂波網誌相片）

農曆新年將至，財政司司長陳茂波表示，相信龍年整體市況可望穩中向好，即使息率回落的速度預期不一，但趨勢有利於緩解資產市場的壓力。他又稱，政府會就《基本法》23條立法，全力積極做好解說工作，維護國家安全，讓有利及良好的營商和投資環境得以維持。

陳茂波今日發表網誌提到，去年本地生產總值估計增長3.2%，失業率已連續七個月低於3%的水平，通脹保持溫和，加上國家經濟穩步發展，為穩住市場預期提供了有利的環境。

在零售、旅遊及餐飲的層面，陳茂波指希望透過一連串的盛事活動和聯動宣傳，配合業界的產品創新和努力提升顧客體驗，為香港好客之都和魅力城市的形象增添時代感和內涵。

陳茂波續指，在經濟領域，政府聚焦以創新科技帶來動力和新的經濟增量，並以產業導向的策略，加速多個優勢範疇的發展，力求發掘具潛力的新賽道，讓本港經濟能穩實地朝更高質量發展。

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陳茂波：香港要「固治保興」，更要「以興促治」

另外，政府正就23條立法進行公眾諮詢，陳茂波指在新一年，香港要「固治保興」，更要「以興促治」，因「國安」才能「港安」，「國安」才能「家安」。

陳茂波重申，整個特區政府團隊、各個部門和公營機構，都全力支持相關立法工作，並舉辦多場解說會，以法律角度和具體例子，向與會者說明相關立法原意、適用原則和具體立法建議，並聆聽了他們對立法的意見。

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記者：戴朗希

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