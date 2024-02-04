【23條立法】持續批評立法會會否違煽動意圖罪？　鄧炳強：視乎意圖　有否以偏概全或刻意挑動憎恨等

▲ 被問到純粹坐在馬路局部影響運作，是否已觸犯「危害國家安全的破壞行為罪」，保安局局長鄧炳強（左）指，相關情況只是阻礙運作而非削弱運作。（資料圖片）

政府正展開《基本法》23條立法公眾諮詢，現時本港法例都有煽動意圖罪，政府建議擴大其涵蓋範圍，包括立法機關、中央駐港機構等，若意圖是提出意見、完善制度，會有豁免。保安局局長鄧炳強說，如果市民持續批評立法會或區議會，對一些事實的表述給予意見，最主要看意圖，是合理地給意見抑或以偏概全，即使講事實，但若只針對一樣事實不停重複講，則要看其目的是否刻意挑動憎恨，有否「加鹽加醋」。

鄧炳強出席電視節目被問到，若有人提出意見，但方式是持續批評立法會或區議會，都可能引起憎恨，屬於犯法抑或豁免，他指，市民可以批評，但要留意一點：

最主要是你的意圖，意圖是給予意見，還是以偏概全？我雖然是講事實，但只針對一個事實，不停重複地說、加鹽加醋，用語氣等故意，目的是要挑動憎恨，這就不一樣。

23條立法建議禁止意圖危害國安的破壞活動，包括損壞或削弱公共基礎設施。鄧炳強被問到如「佔中事件」不涉及暴力，純粹坐在馬路局部影響運作，是否已觸犯「危害國家安全的破壞行為罪」，他指，相關情況只是阻礙運作而非削弱運作，他舉例：

有個發電廠，我不是破壞，可能是門口的鎖，我打開了，讓暴徒容易入內破壞，這就是削弱。

律政司司長林定國出席同一節目指，草擬法律時一般不會訂明罰則，通常只會列出最高刑罰，具體罰則並不是立法過程中需要處理的事，就每宗個別案件，由法院視乎案情判斷。

諮詢文件建議增設「境外干預罪」，林定國指，如果純粹雙方對某件事的看法不約而同地一致，相信不會滿足到有關重要元素。他舉例，聽從境外勢力的指示行事，或接受金錢上資助，才會構成配合境外勢力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥