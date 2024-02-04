【財案2024】民主黨促暫停發展交椅洲人工島　倡特首及問責官員減薪

▲ 民主黨就《財政預算案》提出27項建議，包括暫停發展交椅洲人工島。（受訪者供圖）

民主黨今日就下月公布的《財政預算案》提出27項建議，包括在財政緊絀下，暫停發展交椅洲人工島、特首及所有問責官員減薪、向市民派發5,000元消費劵，以紓緩商戶困境。

民主黨表示，面對香港連續5年出現財政赤字、私人住宅售價指數連跌8個月至近7年新低、賣地頻頻流標等問題，任何形式的增加稅項或擴闊稅基只會破壞低稅制條件，會進一步降低香港競爭力。

民主黨認為，中部水域人工島填海項目耗資龐大，強推項目會為政府日後帶來沉重財政負擔，加上地產界投資北部都會區的意願已不高，擔心政府當初對人工島回報的預估已經過時及不凖確，因此建議政府煞停項目。

垃圾徵費適應期由6個月延長至最少1年

對於押後至8月實施的垃圾徵費，民主黨建議相關適應期由6個月延長至最少1年，適應期內只勸喻購買及使用指定垃圾袋，不提出任何檢控；因舊區樓宇欠缺空間，建議在現存的垃圾站增設廚餘機作試點，長遠亦應規定新建樓宇必須按用量需求設立廚餘機。

羅健熙：政府要做好解說包括清晰界定何謂國家秘密

《基本法》23條立法正值諮詢期，羅健熙表示暫時未見到有外資對立法表達憂慮，惟提醒政府要做好解說、釐清工作，包括清晰界定何謂國家秘密等，否則會影響外資來港投資信心。

民主黨主席羅健熙指香港應避免「孤島化」，香港須保持過往的獨特性和國際性，讓外資感到香港仍享有自由、多元、民主、開放的社會氛圍，就會加大投資。

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記者：戴朗希