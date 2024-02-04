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【美斯訪港】國際邁阿密勝港聯4比1　美斯、蘇亞雷斯未有落場

社會 17:31 2024/02/04

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熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

阿根廷球王美斯領軍的國際邁阿密，下午4時在香港大球場與港聯踢表演賽。雖然國際邁阿密一眾前巴塞球星，不過上半場雙方比賽節奏明快，有多次攻門。

上半場雖然國際邁阿密控球次數較多，但港隊未有落於劣勢，其中來自巴西的艾華頓不時於中場搶截，為國際邁阿密帶來壓力。港隊米基爾於6分鐘獲得罰球，角度十足惜被門將撲出中楣。

國際邁阿密辛特蘭突破能力十足，曾作出一次射門但中柱彈出。27分鐘，國際邁阿密憑著港隊後防一次失誤射門，不過未能難倒港隊門將「英鴻輝」。

直至40分鐘，國際邁阿密透過泰萊射門，急勁彎向遠柱，成功突破港隊十指關。不過港隊未有放棄，安尼亞於對方危險地帶一次爭奪當中跌低，不過很快起身冷靜射入，港隊上半場扳平1比1。

下半場，港隊換走多名正選球員，包括門將葉鴻輝，改派謝家榮入場。不過國際邁阿密於一次角球攻勢中，於禁區頂短傳後，找到左路的辛特蘭，挑射乖巧射入，令國際邁阿密領先2比1。直至56分鐘，國際邁阿密的甘賓拿面對港隊守將下，以腳法成功找到私家路射入，將領先比數擴大至3比1。

國際邁阿密60分鐘後，換入前巴塞羅那左翼球員佐迪艾巴，中場布斯基斯入場，加強火力。80分鐘後，港聯換入U23門將龐焯熙把關，不過隨即被國際邁阿密一次角球攻勢得手，國際邁阿密領先4比1。

90分鐘比賽連同補時3分鐘全場完，蘇亞雷斯雖於下半場站在場邊「笑笑口」，但未有被換落場，而鏡頭少有捕捉美斯身影，最終美斯僅賽後落場交流，現場有球迷要求「回水」甚至離場，不過仍有球迷留守全場支持。

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