【維園年宵】年宵市場重設乾貨及熟食攤位　檔主稱不擔心生意受北上消費影響

▲ 年宵市場重設乾貨及熟食攤位。（王韻青攝）

全港15個年宵市場今日（4日）開鑼，其中全港最大的維園年宵市場有300多個攤位，因疫情暫別的乾貨及熟食攤位亦重臨維園。有乾貨檔主表示，不擔心人流受北上消費影響，形容首日的氣氛比想像中好；亦有市民特地在旅行前到年宵市場感受節日氣氛，稱不希望因外遊而不支持本地店鋪。

乾貨檔設支付寶及微信支付吸內地客

有中學生在校內向同學及老師集資約4萬元經營攤檔，售賣以龍及潮語為主題的精品，包括抱枕、鎖匙扣及帆布袋等。吳同學表示，雖然不少港人會於農曆年間北上及出國旅遊，但亦有旅客訪港，認為年宵市場能吸引遊客消費。他指，除港人常用的轉數快及Payme外，攤檔特意提供支付寶及微信支付，方便內地旅客。吳同學指，每款產品大概入了百多件貨，預計能全數售出及能夠回本，回饋「投資者」。

從事飲食業的任先生今年首次投得年宵攤位，稱考慮到經營熟食檔的成本高，於是轉投乾貨檔。任先生的攤檔售賣「達摩」公仔及擺設，花費6、7萬入貨，他認為，年宵是新年的傳統活動，不論老一輩還是年輕人都會來，不擔心人流受北上消費影響。任先生又指，首日的氣氛比想像中好，期望能回本，但對賺錢沒有抱太大期望。另一乾貨攤位負責人李小姐表示，首日氣氛對比疫情前「比較靜」，又指越來越多單位於新年期間擺市集，競爭較大，生意額方面只求「打個和」。

熟食檔方面，在維園擺檔多年的陳小姐形容今年的氣氛不錯，第一日已有很多市民入場，亦有外國遊客光顧。陳小姐透露，入貨量較疫情前多，預計每日的生意額達2萬，稱回本應不成問題。

市民：不希望因外遊而不支持本地店鋪

市民楊先生表示，未有預計於年宵內的花費，但稱「見到啱心水就會買」。楊先生在一中學生經營的乾貨檔以30元「扭蛋」，並贏得獎品，稱要「支持下師弟」，又指對其他攤位的龍年精品感興趣。楊先生指，去年年宵只有濕貨攤位，故沒有到場，今年重設乾貨及快餐攤位，氣氛明顯較好。

市民陳小姐則表示，每年都會到年宵市場買花，但今年看到不少網店都有售賣年花，年宵前有到太子花虛「格價」，如年宵的花太貴則未必會消費。她又指，因下星期會外遊，故今天特地在旅行前到年宵市場感受節日氣氛，不希望因外遊而不支持本地店鋪，又形容氣氛以首日來説十分不錯。

今年農曆年宵市場在15個地點舉行，於今日起一連七日開放，年三十晚（9日）則會通宵開放至年初一（10日）早上七時，共設約一千五百個濕貨、乾貨、快餐和主題攤位。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛