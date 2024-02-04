【美斯訪港】球王美斯全程無上陣　近4萬球迷大叫「回水」一腳踢爛美斯紙牌

▲ （網上影片截圖）

阿根廷球王美斯領軍的美職聯球隊國際邁阿密，今日（4日）與港聯踢表演賽，惟美斯和蘇亞雷斯至完場亦未有上陣，一眾球迷大失所望，部分人在比賽未段提早離場，班主「萬人迷」碧咸致辭時更噓聲四起，近4萬名球迷大嗌「回水」、「退票」。有球迷更一腳踢爛大會紙牌上的美斯頭像。

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回顧近10年外隊賽，甚少當家球星完全不上陣的情況。有球迷離場後指，用了4000多元購票卻未能一睹美斯腳法，形容是「世紀大騙案」，會重新評估這隊球隊。有球迷則斥是商業詐騙，「全場幾萬人都是看美斯，碧咸回水」，「當香港人傻仔。」有人則稱用了3000多元看「垃圾波」。有球迷更罵「Messi is sxxx」；有小朋友亦氣得把印有美斯的宣傳單張扔在地上直踩。

台灣球迷陳先生，專程到香港大球場觀賞球賽，指進場時看到美斯很高興，但美斯之後相信因腿部傷患未能落場作賽，覺得很遺憾及難過。球迷遊小姐則特意由福建來港，對美斯未有落場感到難過，場內不少球迷認為被騙，嘘聲不絕，但她認為美斯訪港已十分有誠意。

邱先生沒有購買門票進場，只觀看直播，但仍對美斯未有落場感到十分可惜，令香港球迷十分失望。

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記者：黃傑偉、梁薾心