【維園年宵】年宵市場再設乾貨檔　花檔憂市民「齋睇唔買」

▲ 花檔檔主李先生。（王韻青攝）

年宵市場今日（4日）開鑼，因疫情暫別的乾貨及熟食攤位亦重臨年宵，有花檔檔主不希望重設乾貨區，擔心市民「齋睇唔買」；亦有檔主擔心生意受港人北上消費影響，期望重設乾貨區能帶動生意。

花檔檔主蘇小姐指，本來預計生意會較疫情前好，但今年的攤位數量較以往多，往年投的攤位索價8萬，超出預算，故轉投6萬的攤位，惟位置不理想，「一擺出少少已經要我地搬返入嚟」，難吸引市民。她又指，雖然乾貨區重開後人流較多，但「啲人係嚟行街唔係嚟買嘢，以我做生意嘅角度梗係唔想啲人唔買嘢阻住啦」，故不希望重設乾貨區。蘇小姐認為，北上及出國旅遊的港人只佔少數，不擔心會影響銷情。

另一花檔檔主李先生則表示，開關後不少港人北上消費，擔心生意受影響，但今年入貨量仍與往年相若，期望重設乾貨區能帶動生意。他指，首日早上人流不多，氣氛「爭少少」，疫情時反而較好，估計主要受天氣影響，相信入夜後及未來數天人流會增加。李先生稱，不少市民都「講價」至8折甚至75折，「個個都要平要靚」，笑指會視乎情況給客人折扣。

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記者：吳穎嵛