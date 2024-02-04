【美斯齋坐】據悉主辦方與港府簽訂合約　列明美斯須下場約45分鐘

▲ 美斯全場沒有上陣。(電視截圖)

今午在香港大球場進行的表演賽，美職球隊國際邁阿密4：1擊敗港聯，但球王美斯沒有上陣，引爆港府、球迷的怒火。據了解，主辦方與港府簽訂的合約中，列明美斯要下場約45分鐘，除非他有受傷等健康及體能問題。

國際邁阿密原定於去年11月訪問中國，與2支中超球隊踢表演賽，但傳出因為未能取得內地當局的批文而令賽事告吹；至11月中球圈有消息傳出，有單位有意邀請國際邁阿密來港，足總會長貝鈞奇在11月底回應指，成事機會「五五波」，當時透露據他了解戲金高達800至1000萬美元，有中介公司已付約300萬美元訂金。

相隔約一周，時尚雜誌Tatler Asia在去年12月8日宣布主辦賽事，並安排國際邁阿密班主碧咸親自拍攝賽事宣傳片。門票安排於12月15日網上發售，售價由880元至4,880元不等，隨即被人一掃而空。主辦單位今年1月11日舉行賽記者會時，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有現身，並稱透過「M」品牌認證制度支持此盛事，向主辦方提供1,600萬元的配對撥款和直接場地資助，以及其他配套支援。

翻查過去宣傳資料，國際邁阿密從未保證任何一位球星必定隨隊及落場，而球隊近日亦一直強調美斯有傷，但國際邁阿密上仗對艾納斯的名單，美斯都有後備上場7分鐘，據報便是為了履行合約要求。直至昨日賽事，美斯完全沒有會落場的迹象，難免令人懷疑主辦單位與球隊簽訂合約時，有否附加相應條款。

國際邁阿密主教練馬天奴在賽後記者會上表示，比賽氣氛很好，但明白很多球迷感到失望，因為美斯及蘇亞雷斯都未能上陣。他表示，曾考慮讓兩人上場短時間，但美斯有肌肉炎症，而蘇亞雷斯的膝頭同樣發炎，如果兩人上場風險實在太大，希望球迷體諒。

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