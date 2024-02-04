【認知障礙症】港怡醫院聯同社企推活動加強阿茲海默症認識　 目標為300名南區居民篩查

▲ (港怡醫院提供)

香港70歲或以上長者的認知障礙症病發率為百分之9.3而預計病發率20年會增加一倍；更有研究推算而隨着本港人口高齡化而至2039年便會有超過30萬名認知障礙症患者。

社企「銀騎士」創辦人麥嘉欣在活動開始時而分享自身照顧阿茲海默症患者家人的心路歷程而、以及創立社企「銀騎士」的初衷。麥表示，要減輕照顧者的負擔而最重要教育大眾容要忌諱做篩查而以免錯過治療的黃金時機

港怡醫院腦神經科顧問醫生楊思偉表示，阿茲海默症患者的大腦積聚 了過量、異常的澱粉狀蛋白質及神經纖維纏結，造成腦細胞死亡和腦萎縮。

楊思偉指，現時在治療早期阿茲海默症方面有更多的選擇，除了紓緩病徵外而更包括可清除阿茲海默症早期患者大腦中的澱粉狀蛋白斑塊，幫助減緩們篩的認知能力下降速度而及延緩日後演變成阿茲海默症的機會。

「健康腦朋友」認知篩查大行動 聯合主辦：港怡醫院、社企銀騎士、衛材(香港)有限公司 日期：2024 年 2 月至 4 月 對象：300 名55歲或以上香港島南區居民 地點：香港島南區海怡半島附近一帶 目的：增加居民辨識輕度認知障礙/輕度阿茲海默症的能力 活動： 1. 社區講座「如何辨識健忘/輕度阿茲海默症？」 （講者：港怡醫院腦神經科顧問醫生楊思偉） 2. 輕度阿茲海默症及輕度認知障礙社區調查 3. 認知能力自我篩查問卷 AD8 篩查 （專人簡介輕度認知障礙和利用早期認知障礙篩查問卷－AD8 作篩查）

責任編輯：陳展棋