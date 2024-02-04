【美斯齋坐】國際邁阿密下場友賽神戶勝利船　票價平一半仲有多一位球星睇？

▲ 阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣。

重金禮聘來港的美職聯球隊國際邁阿密，阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣今日與港聯的表演賽，引起球迷及港府不滿。國際邁阿密明日便會離港轉到日本，周三(7日)在東京國立競技場友賽神戶勝利船，票價更比香港便宜約一半，又另設天價套票，保證可與美斯會面。

根據Viagogo網站，國際邁阿密對神戶勝利船屬看台位置的比賽門票，最高只是45,000日圓（約2,373港元），較香港站最貴門票4,880港元便宜約一半；最便宜的龍門後看台位置，只需10,000日圓（約528港元），而且大部分座位都設兒童票。

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賽會亦有推出「特別體驗套票」，分為4種價錢，分別是10萬日圓（約5270港元）、30萬日圓（約15815港元）、150萬日圓（約79072港元）和300萬日圓（約15.8萬港元）。最貴的300萬日圓，可以與美斯會面及獲得美斯簽名球衣套裝等17項福利。

值得一提，美斯另一名前巴塞隆拿隊友、西班牙中場大師恩尼斯達亦會客串該場賽事，助拳國際邁阿密，即日本站比香港站再多一位球星，且看屆時美斯及蘇亞雷斯會否「神奇」復出。

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