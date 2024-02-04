【美斯齋坐】霍啟剛感失望斥主辦單位需致歉　Tatler有何背景？

▲ 霍啟剛。

重金禮聘來港的美職聯球隊國際邁阿密，阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣今日(4日)與港聯的表演賽，引起球迷及港府不滿。立法會議員體育、演藝、文化及出版界界議員霍啟剛發聲明，指出主辦單位Tatler就賽事的宣傳重點，一直是「球王」美斯，但他最終未有上陣，對相關安排表示非常失望。

霍啟剛表示，過去一段時間，Tatler一直以球王美斯作招徠，鋪天蓋地的宣傳吸引市民及球迷的熱切期待，門票更在瞬間搶購一空。至今日比賽，大批球迷期待能夠一睹「球王」美斯的風采，認為Tatler及國際邁阿密團隊需要向全港市民致歉及交代。

今次賽事主辦單位Tatler Asia，本身是來自英國的時尚雜誌，根據其介紹，Tatler成立於1977年、今年慶祝成立46周年，「致力於提供無與倫比的故事敘述和創新創意理念。」

介紹又形容Tatler是「慶祝亞洲最佳體驗的領先平台」，使命是創造獨特的內容和難忘的體驗，藉以建立、激勵和加強亞洲地區最具影響力的社群。Tatler的業務遍及亞洲8個市場，並由Lamunière家族擁有。

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