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【彭耀佳專訪】旅業齊動腦　創意谷客消費

社會 06:00 2024/02/05

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旅發局主席彭耀佳直言，業界應齊齊發揮創意，令旅客有新體。（林宇翔攝）

去年訪港旅客量回升至3,400萬人次，回復至疫情前2018年的一半，不過零售餐飲業普遍表示感受不到生意復常。香港旅遊發展局主席彭耀佳接受本報專訪指出，數據反映客量確實不錯，問題在業界自己是否有辦法吸引旅客「打開荷包」消費，籲業界齊齊動腦筋構思創意產品及新體驗去吸引旅客。

旅發局去年已在小紅書推出多條漫步香港指南路線，又向5小時高鐵圈沿綫城市宣傳。彭耀佳指，無論旅客是否過夜都歡迎，只要旅客玩得開心，幾貴都一樣有捧場客，認為香港「一定得」。

內地過夜客佔比逾4成

疫情後，訪港旅客重臨，去年有約3,400萬人次，超出預期，其中內地客有2,676萬人次，回復至疫情前2018年的57%。而去年第4季，過夜客佔整體50%，較疫前佔46%，多4個百分點；而內地過夜客佔整體內地客43%，較疫前佔39%，同樣增4個百分點。

不過不少零售及餐飲業界都指生意一般，未受惠於客量回升。旅發局主席彭耀佳直言，「數據話俾你聽，旅客真係唔少。」他說，當局策略就是想分散旅客，而旅客轉玩深度遊，其實反而令市民日常生活盡量減少影響，「市民覺得點解好似不是咁多過夜旅客，其實唔係，佢哋喺到，不過佢哋已經融入社區，周圍去行。」

至於是否做到生意，彭耀佳認為，除了旅發局出外宣傳推廣，業界做出好產品同樣緊要。

「旅客一定會帶錢去旅行，會不會使晒佢呢，就係由我哋香港嘅業界做出嚟。」

他舉例，香港有不少文青咖啡店，只要有噱頭就會爆紅，「一有小紅書、IG post出來，個個走去嗰度飲嘢。」酒店亦可以想下有無特別推介，例如向旅客送一個英式下午茶或早餐。

籲業界不時推新產品

疫後不少港人北上深圳消費，彭耀佳直言，「3年疫情完咗之後，深圳好多創新、新嘅體驗，我哋都可以做到㗎，不過我哋要動下腦筋，搞下idea（主意）出嚟，係一定得嘅，點會唔得呢？」他再舉例，內地茶飲店推出加入茅台的醬香咖啡熱賣，以前不少人來港都飲珍珠奶茶，又喜歡吃菠蘿油，「但唔可以一世飲珍珠奶茶嘅…菠蘿油咗好多年啦，咁你要諗下喺咪時候改變一下呢？」他多番強調，業界必須尋求突破，新產品推陳出新。

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 有內地客更直言來港觀光較少花錢，彭耀佳強調，本港歡迎任何旅客，今日是背包客，他日就是家庭客；「可能佢口口聲聲話我好慳、使好少錢咋，但係如果經過你個檔攤有D非常香、啱啱出爐的雞蛋仔，或者個個篤緊咖喱魚蛋，甚至茶餐廳美食啊，見到酒吧D人飲得好開心喎，咁本來唔使錢，但見到咁有氣氛...其實我哋有無橋同有無辦法令客人留喺到，氹唔氹到佢。」
 
最近港府向內地爭取恢復一簽多行，但被質疑經濟成效。彭耀佳說，就算不過夜都會消費。他又指，「我哋香港人都上深圳啦，香港人都唔係一定住。我哋都冇住啦，但係都使好多錢，（去大型超市）買晒啲嘢返嚟。」

借助小紅書推特色路綫　5小時高鐵圈

旅發局去年已加強內地推廣策略，例如同小紅書合作 推介5條漫遊香港路綫，包括大坑舞火龍、國慶煙花、萬聖節等特色活動及打卡景點。今年上半年再推「香港旅行時光機」及「藝起遊香港」，展現香港新舊交融特色。彭耀佳又指，借助每日188班高鐵，向5小時高鐵圈的內地城市推廣。另外度身訂造推送內容，向大灣區旅客推介每周優惠，並請不同知名博主來港介紹，帶出口碑。

「業界唔好悲觀，亦唔好走入死胡同，最緊要有香港獅子山精神，有創意！」

他說，必須承認香港因為租金、人工、港元同美元掛鈎，不是最平的地方，希望「旅客去到玩得開心、值嘅，就算貴都有捧場客...咁我希望遊客嚟到都可以話（啲錢）使埋去啦，我使晒佢，下次再嚟過！」

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記者：吳雋妍、陳麗娜

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