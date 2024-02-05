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【彭耀佳專訪】菲泰客回復疫前約8成　長途客復甦需時 

社會 06:01 2024/02/05

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彭耀佳指，部分東南亞市場已近回復2018年疫前水平。（林宇翔攝）

內地過夜客比率較疫前回升，菲律賓、泰國旅客亦回復8成或以上水平，不過長途市場仍有待復甦。旅發局主席彭耀佳指，根據外國經驗也是短途旅客復甦進度更快，長途機位不足、港元強勢，都令旅客訪港成本上升，影響他們來港旅遊的意欲。他指部分外國傳媒不實的報道，亦令海外旅客無意來港，未來旅發局會加強宣傳、做好解說工作，消除他們的疑慮。

泰國客拜神團　菲客喜歡主題公園

除了內地客恢復速度較快，去年東南亞市場的表現也不俗，菲律賓客約有76.4萬人次，泰國則有45萬人次訪港，較2018年平均回復85%及79%。彭耀佳指，復甦進度符合旅發局的預期，因為東南亞與香港距離較近，當地人較熟悉本港，他們會更願意來港，「我哋係東南亞行先，因為東南亞（來港）成本低啲，機票都係幾千元。」菲律賓及泰國觀光客近乎復甦，他解釋「菲律賓客好鍾意嚟香港玩，對迪士尼樂園好有興趣」，而泰國人則喜愛參拜本港寺廟，多數是「拜神團」。 

美加客回復較快

不過長途旅客的復甦進度相對緩慢，去年長途客最多是來自加拿大，共有20.9萬人次訪港，回復至2018年的55%水平；其次德國10.7萬人次，同比回復47%；而美國、法國、澳洲則恢復46%至41%不等。彭耀佳解釋，長途客復甦需時，主因有二，「機票成本係更加貴，現在來講機票仲係缺位，咁機票炒得比較高啲」，加上部分外國傳媒對本港失實的報道，令旅客對本港觀感負面，未來旅發局需要多做宣傳，「希望佢哋了解到，香港原來係咁自由咁開放，咁好玩。」

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記者：吳雋妍、陳麗娜

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