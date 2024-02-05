【彭耀佳專訪】逾60會展活動吸21萬高端客　體育園落成招國際巨星騷 

▲ 旅發局主席彭耀佳指，各式會展活動都帶動高消費旅客來港。（林宇翔攝）

疫後港府大力吸引高端旅客訪港，包括參與會議及展覽的商務客，旅發局2023年全年成功競投及促成近60個國際會展活動，訪港過夜會展客已回復至疫前約7成。旅發局主席彭耀佳期望，未來吸引更多會展活動來港舉行之餘，參展人士等商務客都可以完成工作後，留多一至兩天遊覽本港。至於啟德體育園今年底落成，料吸引更多國際級演唱會等盛事來港舉行。

科技及金融等MICE落戶

2023年全年的訪港過夜會展旅客已回復至疫前約7成，旅發局形容復甦勢頭強勁。該局去年成功競投及促成近 60 個大型國際會展活動，於年內及未來數年在香港舉行，包括今年3月的高端國際科技會議「Fortune Innovation Forum 2024」；今年5月舉行、全球其中一個最大型的美酒展覽「Vinexpo Asia 2024」；首屆亞太區會展旅遊展會「IBTM Asia Pacific」將於2025年春季舉辦。旅發局預計，上述活動可吸納約 21 萬訪港旅客參與。

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彭耀佳表示，旅發局正致力發展會展產業，特意成立專責團隊主動爭取相關盛事在港舉行，成功競投很多活動由外國重返香港舉辦，「當然一般市民見唔到佢哋（商務客）出現，但業界會知。」

他指出，會展活動對於本地經濟貢獻的潛力十分大，因為大會舉行很多宴會及派對，而商務客「飛機酒店費用是公司畀」，「零成本」來港往往更願意消費，因此旅發局鼓勵他們在完成工作後，多留香港1至2天，「甚至叫埋老婆、老公嚟，一齊shopping、一齊去玩」，去探索及體驗本港。

他形容本港擁有各式各樣娛樂、美食及購物，對旅客有吸引力，「有西九、故宮、海灘；好多行山徑，市區唔多過一個鐘已經去到；去馬場體驗下，作為旅客唔使錢咖，入到去飲食都唔貴。」

爭取國際巨星來港開唱

他指，本港舉行七人欖球、網球及高球大型賽事之餘，大型演唱會亦吸引旅客。對於天后Taylor Swift巡唱未有來港，他指去新加坡及日本都至少有5萬人場館，主辦單位賺錢都會計數，而今年底本港啟德體育園落成，有助爭取國際巨星來港，「要個館建好先，才可以接觸人哋，巨星排期都要2年㗎。」

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記者：吳雋妍、陳麗娜