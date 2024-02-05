  • 20°C
香港時間 : 2024205日 (週一) 06:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【彭耀佳專訪】逾60會展活動吸21萬高端客　體育園落成招國際巨星騷 

社會 06:02 2024/02/05

分享：

分享：

熱門 河國榮 農曆新年2024 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

旅發局主席彭耀佳指，各式會展活動都帶動高消費旅客來港。（林宇翔攝）

疫後港府大力吸引高端旅客訪港，包括參與會議及展覽的商務客，旅發局2023年全年成功競投及促成近60個國際會展活動，訪港過夜會展客已回復至疫前約7成。旅發局主席彭耀佳期望，未來吸引更多會展活動來港舉行之餘，參展人士等商務客都可以完成工作後，留多一至兩天遊覽本港。至於啟德體育園今年底落成，料吸引更多國際級演唱會等盛事來港舉行。 

科技及金融等MICE落戶

2023年全年的訪港過夜會展旅客已回復至疫前約7成，旅發局形容復甦勢頭強勁。該局去年成功競投及促成近 60 個大型國際會展活動，於年內及未來數年在香港舉行，包括今年3月的高端國際科技會議「Fortune Innovation Forum 2024」；今年5月舉行、全球其中一個最大型的美酒展覽「Vinexpo Asia 2024」；首屆亞太區會展旅遊展會「IBTM Asia Pacific」將於2025年春季舉辦。旅發局預計，上述活動可吸納約 21 萬訪港旅客參與。 

點擊圖片放大
+2

彭耀佳表示，旅發局正致力發展會展產業，特意成立專責團隊主動爭取相關盛事在港舉行，成功競投很多活動由外國重返香港舉辦，「當然一般市民見唔到佢哋（商務客）出現，但業界會知。」 

他指出，會展活動對於本地經濟貢獻的潛力十分大，因為大會舉行很多宴會及派對，而商務客「飛機酒店費用是公司畀」，「零成本」來港往往更願意消費，因此旅發局鼓勵他們在完成工作後，多留香港1至2天，「甚至叫埋老婆、老公嚟，一齊shopping、一齊去玩」，去探索及體驗本港。 

他形容本港擁有各式各樣娛樂、美食及購物，對旅客有吸引力，「有西九、故宮、海灘；好多行山徑，市區唔多過一個鐘已經去到；去馬場體驗下，作為旅客唔使錢咖，入到去飲食都唔貴。」 

爭取國際巨星來港開唱

他指，本港舉行七人欖球、網球及高球大型賽事之餘，大型演唱會亦吸引旅客。對於天后Taylor Swift巡唱未有來港，他指去新加坡及日本都至少有5萬人場館，主辦單位賺錢都會計數，而今年底本港啟德體育園落成，有助爭取國際巨星來港，「要個館建好先，才可以接觸人哋，巨星排期都要2年㗎。」

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍、陳麗娜

相關文章

【彭耀佳專訪】旅業齊動腦　創意谷客消費
今日 06:00
【彭耀佳專訪】旅業齊動腦　創意谷客消費
【彭耀佳專訪】菲泰客回復疫前約8成　長途客復甦需時
今日 06:01
【彭耀佳專訪】菲泰客回復疫前約8成　長途客復甦需時

你可能感興趣

【彭耀佳專訪】旅業齊動腦　創意谷客消費
今日 06:00
【彭耀佳專訪】旅業齊動腦　創意谷客消費
【彭耀佳專訪】菲泰客回復疫前約8成　長途客復甦需時
今日 06:01
【彭耀佳專訪】菲泰客回復疫前約8成　長途客復甦需時
歌手 啟德體育園 演唱會 啟德 彭耀佳 新加坡 欖球 網球 展覽 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭啟泰逝世｜黎海珊落淚憶前夫鄭啟泰　已放下怨恨：只記住一起的開心時刻
鄭啟泰逝世｜黎海珊落淚憶前夫鄭啟泰　已放下怨恨：只記住一起的開心時刻