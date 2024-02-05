美斯無上場丨球迷要求「東張女神」陳庭欣討公道　鍾培生︰建議特首挑戰碧咸打拳賽

▲ 球王美斯無落場，令球迷嬲爆大叫「回水」。

本來是香港今年盛事頭炮的國際邁阿密與港超球員的香港大球場表演賽，卻因阿根廷球王美斯全程齋坐無落場，令球迷由興奮入場變嬲爆離場大叫「回水」。

國際邁阿密主教練馬天奴在賽後記者會解釋，明白很多球迷感失望，表示曾考慮讓美斯及蘇亞雷斯兩人上場短時間，但因美斯有肌肉炎症、蘇亞雷斯的膝頭發炎，如果兩人上場風險實在太大，希望球迷體諒。

港府在賽後兩度發聲明表示極度失望，指「主辦單位欠球迷一個解釋」，表明會按協議條款跟進包括可能扣減贊助。至於主辦方Tatler在深夜發聲明，表示對美斯及蘇亞雷斯未有上場極度失望，並回應有報道指主辦方開賽前已知情况，但Tatler稱無得到任何關於兩人缺席上場的消息。

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球迷向東張女神求助

至於昨日也有入大球場的鐘培生亦十分不滿，在個人社交平台以「特首要為我地（哋）主持公道」為題拍片，稱：「建議我哋特首挑戰碧咸，打番場拳賽，為香港人攞番個公道。」

此外，昨日有不少藝人入場，可惜全都表示感十分掃興，當中陪丈夫馬國明入場的湯洛雯在社交平台表示：「我要返去睇少林足球balance下（吓）」。

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專程捧美斯場伍仲衡開波前在社交平台興奮稱：「現場睇波氣氛超正！我鍾意馬勒當拿！所以我支持美斯！香港足球加油」可是完場後，他寫道：「要打18222（防騙易熱線） ！」

至於《東張西望》主持陳庭欣十分孝順陪爸爸入場睇波，她在IG以限時動態上載球場內照片與短片，分別寫「違反商品說明條例」、「頭先好多球迷見到我，都異口同聲話要報《東張》」。