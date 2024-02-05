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老公癖好︱老公擅自於客廳廁所裝CCTV疑偷窺兩幼女　港媽震怒欲離婚：係咪變態

家事百科 10:26 2024/02/05

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老公家中裝CCTV疑偷窺兩女。

為了BB安全而在家中安裝嬰兒監視器無可厚非，但若在另一半不知情下偷偷安裝，就有偷窺之嫌。有港媽近日於網上討論區大呻，發現老公在客廳和廁所安裝了CCTV，然而老公被踢爆後還理直氣壯，令她嬲爆想離婚。有網民認為事態嚴重，質疑老公很可能是想偷拍家中的兩名幼女。

有港媽在網上討論區「親子王國」發文，她育有一名兒子和兩名分別4歲和9歲的女兒，近日兒子拿了老公的手機來玩，最初港媽以為兒子在看YouTube影片，但卻覺得場景十分熟面口，看清楚才知道是自己屋企。

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質疑老公偷窺兩幼女

原來老公在她不知情下，偷偷在家中安裝了閉路電視。港媽表示，多年前因為有靈異事件，家裡曾安裝過一次CCTV，但後來因覺得不自在及私隱問題不再裝，對於老公未經她同意就擅自安裝，感到十分不滿，而且最令她震怒的是，除了客廳，連廁所都裝了CCTV，

大佬吖，呢啲係咩心態，仲有2個囡喺度㗎！雖然佢哋仲細，身為爸爸嘅你係咪變態吖？

5年無性婚姻

港媽回家後即時跟老公對質，惟老公沒有愧疚，「佢竟然話我唔俾佢掂」，港媽表示，夫婦已經有5年無性婚姻，由於家中空間不足，只有兩間房，兩名女兒跟港媽睡一間房，兒子獨自睡，老公剛在客廳睡梳化床。

AV仲好睇啦！睇我做咩，我依家就係好想離婚，以後更加唔使指意掂我。

網民認為事態嚴重

不少網民均認為港媽的老公舉動變態，而且事態嚴重，質疑他安裝CCTV的目的是偷窺兩名女兒，「你有兩個女，查實點知佢心底係想睇咩。無性想要靠偷拍來解決，點諗都係變態」、「裝响廁所咁變態，佢唔只想昅妳，仲昅埋兩個囡喎」、「仲衰過出去滾」、「程度比起所有偷食、出軌、叫雞都更惡劣，僅次於性侵親生仔女，建議收集證據報警處理」。

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責任編輯：王明芳

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