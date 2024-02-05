【基層房屋】光房戶「上流」 擬買居屋增至3成　單親母勤增值月薪翻倍半盼上車

▲ 入住光房後，元元認為壓力大大減少，亦有更多時間與兒子相處。（朱永倫攝）

社企「要有光」統計發現，考慮買居屋的光房戶由最初的5%，增至近3成，故支持政府增加居屋比例，鼓勵市民向上流動。46歲單親媽媽元元與15歲兒子在2022年起入住藍田「光房」，其間她不斷自我增值，進修物理治療助理、急救及保安牌等，每月收入由僅7,000元增至1.8萬。3年租約期明年屆滿，2人已輪候公屋2年，靠「向上流動租約」儲下逾8萬元，她說已有計劃申請居屋。

元元一家三口早年由香港赴北京生活，隨着與丈夫分開，她於2021年帶同兒子回港，投靠親戚，8個人住在逾600呎單位，環境擠迫，母子二人需「瞓廳」。元元坦言寄人籬下的感覺不好受，更令兒子情緒變差，後來有幸獲學校社工轉介，成功申請社企「要有光」的「光房」，以逾3,000元月租藍田一個面積逾500平方呎的3房單位，與另外兩對單親母子共住。

「大家庭」互照應 增與兒子相處

入住光房後，元元認為壓力大大減少，亦有更多時間與兒子相處，可以避免兒子「學壞」，同時大家會互相幫助、照應，包括當她在醫院輪班工作時，幫忙看顧其子，像一個「大家庭」、「提供到愛」，讓她得以放心拼搏、進修。

推出光房的非牟利房屋機構「要有光」表示，住戶須訂立「向上流動租約」的3年計劃，設定「關鍵績效指標」（KPI），如入息、儲蓄等，並與專責教練每月見面討論進程，進行年度檢討及跟進；若結果不如人意會建議他們修改目標，督導他們逐步實現目標，故入住後好少人會「躺平」。

元元原本從事牙醫診所助理，每月收入只有7,000元，為達到目標，她進修醫護支援技術人員、物理治療助理、急救及保安牌等，並且每日做2至3份兼職、平均工作約12小時，1個月最多休息兩日，令收入增至1.8萬元。光房住戶租住滿3年便須遷出單位，元元母子以購買居屋為目標，現時每月儲至少4,000元，已儲下逾8萬元，目標儲15萬元作為首期。

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「要有光」挺增居屋比例 助基層

若遷出時仍未「上樓」或獲派公屋，她則會租住逾200平方呎的私樓，不希望入住過渡性房屋，「想向上，不想愈過愈差」。元元又指兒子9月升中四，將轉讀香港專業教育學院（IVE）的健體教練課程，畢業後盼從事健身教練或投考消防員，屆時可以兩個人一起供樓。

要有光創辦人及行政總裁余偉業表示，支持政府增加居屋比例，激勵市民向上流動，毋須顧慮入息上限，可以放膽工作、賺錢，並提到數年前只有5%光房戶計劃購買居屋，今年比例已增至近3成。

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記者：梁凱婷