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農曆新年2024｜限定開運紅手繩　Messika+Swarovski+Qeelin別汪系列

休閒消費 13:41 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

Messika Lucky Move新春18K玫瑰金，鑽石紅繩手鏈。（$17,600/圖片品牌提供）

新春來至，大家都忙於為家裏打掃，張羅新衣拜年，至於購買首飾又會否是你另一個準備過年的節目？原因當然是因為農曆新年而設的首飾，其多元化一點都不比時裝遜色。

Messika Lucky Move新春18K玫瑰金，鑽石紅繩手鏈。（$17,600/圖片品牌提供）

Messika Lucky Move新春18K玫瑰金，鑽石紅繩手鏈。（$17,600/圖片品牌提供）

Messika開運手繩
紅色是春節的必然色相，寄寓著熱烈的慶祝與對未來的美好期許。來自Messika Lucky Move系列以圖飾與經典Move元素圖案的幾何構圖勾勒出優雅形態，滑動的鑽石如流動的光影凝結幸運，加上紅繩為記，將好運穿戴上身，讓好運隨行。

Messika Lucky Move新春18K玫瑰金，鑽石紅繩手鏈。（$17,600/圖片品牌提供）

Swarovski龍鳳圖騰

龍和鳳是傳統中國重要圖騰，龍象徵著力量，鳳象徵著和諧，而龍鳳呈祥的結合則寓意更為深遠，凝聚為吉祥與福祉的預示，於是品牌將龍爪爪握水晶和鳳尾的意象移植於頸鏈和手鏈中，簡單又直接。

Qeelin全球限量18條舞獅頸鏈。（$358,200/圖片品牌提供）

Qeelin Dragon Bo Bo 18K白金、玫瑰金、鑽石及翡翠吊墜。（$82,200/圖片品牌提供）

Qeelin舞獅賀歲

以Wulu系列珠寶系列廣為人知的Qeelin，將新年系列定名為Xi Xi，捨棄典型龍形意象改用獅子，獅子是求吉納福的瑞獸，帶有勇者無畏的精神意義，而舞獅諧音「無事」，寓意得到守護平安。當中重點是一條獅子頸鏈，由18K白金及玫瑰金點綴409顆鑽石和53顆紅寶石而成，寶石採用橄欖形、方形和圓形的混合切割工藝，舞獅下顎可自由開合，當晃動時，獅子身上鑲嵌的寶石也會隨之散發耀動光彩。 

Castro Smith雙魚戒指（$40,500/Lane Crawford提供）

Castro Smith 燕子蜂鳥圖章戒指。（$34,800/Lane Crawford提供）

Lane Crawford春回大地
在倫敦Dover Street Market有其作品發售的倫敦珠寶設計師兼手工雕刻師 Castro Smith，今年今年他的作品被正式引入香港，而為了慶祝龍年，他推出的雕刻作品全以心形、雀鳥和蜜蜂等圖案，再用上純金和寶石作完美融合，為新春帶來生氣。。

最新影片推介：丁子朗冼靖峰專訪

TOPick柴犬追星
亞洲超星團｜丁子朗有野心想與古天樂「睇齊」　冼靖峰曾因才藝單一感迷失

產品查詢：Lane Crawford（2118 2288）、Messika（3113 3292）、Qeelin（2322 2250）、Swarsovki（2175 5123）

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