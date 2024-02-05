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樂壇天后｜楊千嬅與千名粉絲開Party慶入五　感觸剖白：之前嗰幾年都幾難過

娛樂 11:35 2024/02/05

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熱門 美斯 農曆新年2024 新手爸媽 鄭啟泰 高才通 狀王之王 中一面試 區區有好校 MIRROR 名校專區

楊千嬅與近千名粉絲開Party慶「入五」。

楊千嬅在2月3日度過50歲生晨，人生半百大日子，她選擇了與歌迷會一起度過，搞了一個近千人的《MEET YOU AT THE HALFWAY MINI CONCERT 生日限定》大派對。

她除了選唱了不少平日少唱的歌，讓歌迷驚喜萬分外，楊千嬅亦把自己這幾年的經歷及心路歷程公開，用作鼓勵所有愛她的朋友，希望大家於人生面對困難時要學識不要放棄自己，對話超級真情流露及感動，讓全場無論台前幕後及歌迷也邊聽邊感動得跟著千嬅落淚！

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楊千嬅感激歌迷支持

因為早前不少歌迷提出要求希望跟她慶生，於是她很短時間內，用了兩星期急趕籌備這次與跟歌迷會超級粉絲聚會的生日會，台上她說：「我喺香港出生長大，我一早決定50歲一定要喺呢度同家人及朋友過，好多謝你哋陪我過呢個生日，我真係冇諗過，自己唱歌會唱到半百，哈哈....除咗感恩、感激，呢段咁長人生路程，回頭望係非常精彩，亦從沒遺憾。今日來得嘅朋友，我知你哋已經係我家人， 感謝你哋多年來選擇咗我，聽住我嘅歌，同我一齊成長， 我好耐冇係香港表演，我唔想喊呀，喊完鼻涕又變痰，唱唔到好唔抵，哈哈。」

千嬅先以《火鳥》一曲展開這個生日party，接著一連串《直覺》、《孔雀》、《深紫色》、《我係我》唱到《無來無去》之前，她說，「今日大家陪我入五，我希望用一啲平日冇唱，少唱嘅歌送比你哋（歌迷連聲歡呼） 隨住《火鳥》呢首歌， 其實我有好多千言萬語想同你地分享，剛剛《火鳥》一句，我呢一刻先真正明白咩叫做『今天火鳥在洪爐外飛舞在懸崖上看雲裡有星』我今日見到粒星」，全場歌迷大歡呼。

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千嬅：之前嗰幾年其實都幾難過

繼而千嬅再唱出《偷生》、《嬅麗緣》、《我是羊》、《稀客》等歌，又再同歌迷傾計，她說:  「呢幾年你哋過得好嘛？我知大家走過唔同經歷，都一定係非常之唔容易，我自己都經歷咗好大考驗，相信大家都目測到我嘅過程，感謝曾經好擔心我嘅朋友，你哋唔駛擔心我，我過得好好！係、過程係好唔容易，但係我終於知道，楊千嬅出生就係要學識解決問題，我發現我回望人生，我都係笑比哭的多，都係開心嘅人生。 過去嘅日子，經歷高山底谷，得到好多養份同智慧。」

她續說：「我今日好想分享比大家聽，之前嗰幾年其實都幾難過，你見到我唔係好出嚟，躲埋咁耐，時肥時腫，比人影到畸形樣，哈哈哈......新時代網絡風暴係一個好震憾嘅經歷，我乜都遇過晒， 幾十歲人我同自己講，有咩未見過？ 真係低處未算低，當我經過呢段日子，我發覺自己真係好強大，今日好感恩，上天比我係有力氣時，經歷呢個浩瀚人生。」

千嬅：你鬧我冇問題

千嬅又真情流露同大家分享情緒問題：「低潮嘅情緒係無色無味，當人負面時，要容許自己唔開心，我都試過死頂，唔想俾人知我唔開心，刻意扮開心個陣，嚇親好多人，大家好擔心我，個一刻我又迷惘又唔知發生咩事，好困擾。」

她坦白地指：「尤其見到自己啲音樂，CD碎到一地都係，個心好痛，我連朋友都唔敢再關注，你鬧我冇問題，唔好鬧埋我啲朋友，諗住一個人撐唔好害人，曾經我覺得好恐怖，所以首先選擇熄機，唔好睇唔好理，唔好聽，休息啦，比自己時間消化。」

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成功撐過去

然後，千嬅說：「我點企得番起身？係你哋（歌迷）比咗好多力量我，你哋好多人PM我，比好多鼓勵我，其中有一個歌迷，佢將我多年來上台講得獎感受的說話，剪咗幾分鐘片比我，好似成三分幾鐘，我一路睇一路喊， 原來我同人講過嘅嘢，曾經幫到人，最後今日幫番我自己， 我發現困難時只有係自己救自己，唔好放棄自己。」

她向歌迷們寄語：「今日我想同愛我嘅人講，希望你記得，面對任何困難，記住有心跳就有希望，唔好放棄自己。我希望你哋可以愛自己，要有健康身體，永遠面對挑戰最高難度時，加油提升自己嘅能量，遇到最壞最唔開心嘅事，都係可以逆轉， 入得呢個會，有番咁上下POWER，我進化你哋同我一齊進化，一齊進步！呢個係『千嬅群英會』嘅精神，我五十歲都做到，你哋咁後生，你哋可以活得更精彩！重點放喺當下，記得所有人對自己的美好，好好珍惜愛你嘅人 ，照顧好自己，咁先可以繼續做自己想做嘅事。 大家聽住我嘅歌，就可以似我保養得自己得咁好。

全場歡呼拍掌時，千嬅再笑指，「我唔係話保養得好個樣，我係話呢度，個腦。」大家又即報以熱烈掌聲。

楊千嬅

千嬅眼眨淚光

講心聲期間，千嬅多次死忍眼眨淚光，忍不到喊後，她搞笑大叫，「死啦，化左好耐㗎隻眼妝，我呢個水瓶座好跳，唔知自己講緊咩啦，你自己砌番埋佢啦。人生無去無來，音樂係有來有住，我會努力做更多新作品，唱多啲歌，希望可以繼續鼓勵到你哋。」

到唱《還有事情可慶祝》時，全場歌迷大合唱之外，又高舉香檳汽球，又有人放紫色紙碎花炮， 氣氛非常熱烈感人。千嬅又再說道，「世界很大，人好渺小，我地要好好活好每一日 ，將好嘢互相分享，希望大家心中可以充滿愛」歌迷向她大叫「我愛你」，她則幸福笑著開心回應，「多謝你」

聚會來到最後，大會推出大生日蛋糕，全場同千嬅合唱生日歌，活動完結，歌迷仍留在現場不斷呼喚楊千嬅，不願離去，不停大叫安歌安歌，千嬅就跑出去同大家講，「真係唔可以留啦，個場係十點關門，我生日剩番兩個鐘，你哋俾我同屋企人同朋友過啦。」歌迷才不捨離開。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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